Rogério Ceni sugere Marinho ao São Paulo, mas Tricolor tem receio de fazer investida

Jogador figura em lista de reforços a pedido do técnico e diretoria vê alvo difícil

De olho em reforços para o segundo semestre, o São Paulo colocou, a pedido do técnico Rogério Ceni, o atacante Marinho, do Flamengo, na extensa lista de possíveis alvos. No Morumbi, no entanto, segundo soube a GOAL, não há muito otimismo por uma investida.

O primeiro ponto que deixa a diretoria do São Paulo com receio de fazer uma tentativa é o preço. O orçamento para contratações é considerado curto e Marinho, que se transferiu recentemente para o Flamengo, é considerado um jogador caro.

Além disso, os são-paulinos não acreditam que os rubro-negros facilitariam uma negociação. No início do ano, o Tricolor Paulista tentou a contratação de Rodinei, por empréstimo, e recebeu uma negativa. Uma das justificativas era o fato de não querer reforçar um rival direto.

No Flamengo, Marinho ainda procura espaço com Paulo Sousa. O treinador já destacou em várias oportunidades que o atacante precisa se adaptar e entender melhor a sua filosofia. No time carioca, ele soma 18 jogos e apenas 1 gol.

Para Rogério Ceni, no entanto, Marinho se encaixaria como uma luva na ideia do treinador em utilizar atacantes rápidos que atuem pelos lados do campo, mas o jogador ainda parece um sonho bem distante.