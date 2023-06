Rogério Ceni é oferecido ao Vasco após saída de Maurício Barbieri

Sem clube desde que deixou o São Paulo, há dois meses, treinador tem oferta do México, mas prefere seguir no futebol brasileiro

Rogério Ceni foi oferecido ao Vasco depois que a diretoria decidiu pela demissão de Maurício Barbieri, como soube a GOAL. Um intermediário procurou a gestão do clube a fim de propor a ida do técnico para São Januário no mercado da bola.

Sem trabalhar desde que deixou o São Paulo, em abril deste ano, o treinador gostaria de assumir um novo desafio no futebol brasileiro — ele foi sugerido a Athletico-PR e Atlético-MG recentemente.

Há uma proposta do México para o técnico, mas ainda não se decidiu sobre a oferta. A predileção de Rogério Ceni é pela manutenção no Brasil. Ele crê que pode fazer um trabalho interessante no país.

Rogério Ceni é um nome que agrada à 777 Partners, mesmo que a empresa tenha preferência por um estrangeiro no mercado da bola. Antes de Barbieri, o grupo que gere o clube fez contato com o comandante a fim de levá-lo para São Januário, mas o treinador preferiu seguir no Morumbi à época.