Rogério Ceni é ovacionado pela torcida do São Paulo no Pacaembu

Treinador do Fortaleza foi homenageado pela torcida Tricolor Paulista

O duelo entre São Paulo e Fortaleza, que está ocorrendo no Pacaembu na tarde deste sábado, marcou o reencontro de Rogério Ceni com a torcida . E o ex-goleiro foi ovacionado pelos torcedores presentes no estádio.

O V A C I O N A D O ! 👏👏



Rogério Ceni foi recebido assim pela torcida do !



Acompanhe São Paulo x ao vivo pelo #PremierePlay. Assine já: https://t.co/BUzHxqXeeG! pic.twitter.com/TGu6dpMqsN — SporTV (@SporTV) October 5, 2019

Assim que subiu ao gramado, Rogério Ceni viu seu nome ser ecoado e homenageado pela torcida do São Paulo, que estenderam faixas com nomes e dizeres ao ex-capitão e grande ídolo do clube.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!