Róger Guedes não treina e tem saída encaminhada do Corinthians

Atacante não participou da atividade às vésperas da partida contra o Newell’s Old Boys, pelas oitavas de final da Sul-Americana

O Corinthians encaminhou a saída de Roger Guedes no mercado da bola, como soube a GOAL. O atacante compareceu ao CT Joaquim Grava na manhã desta terça-feira (1), mas não participou da atividade comandada por Vanderlei Luxemburgo.

O atleta de 26 anos viaja nesta quarta-feira (2) para assinar com o novo clube e está fora do compromisso diante do Newell’s Old Boys, da Argentina, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, que será disputada na Neo Química Arena.

O destino do jogador ainda não foi confirmado, mas ele tem propostas do Qatar e da Arábia Saudita. O empresário Paulo Pitombeira é quem conduz as tratativas. Ele estava no país saudita para conversar com clubes locais sobre alguns clientes. Dentre os nomes, o de Guedes.

Detentor de 40% dos direitos econômicos do atacante, o Corinthians gostaria de receber cerca de € 8 milhões (R$ 42,07 milhões na cotação atual) para negociar o atleta. Os outros 60% pertencem ao próprio jogador e ao empresário Paulo Pitombeira.

Róger Guedes tem contrato com o Corinthians até 31 de agosto de 2025. O atacante disputou 41 partidas na atual temporada, somando 3.633 minutos em campo. No período, marcou 22 gols e deu duas assistências. Ele é tratado como o principal nome do time paulista.