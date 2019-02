Rodrygo provoca abalo na relação entre Real Madrid e Santos

Merengues estariam cientes das dores nas costas e as infiltrações na campanha do Sul-Americano Sub-20 e santistas reclamam da situação

As injeções de medicamentos que Rodrygo foi submetido durante a campanha do Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira estremeceram as relações entre Real Madrid e Santos.

Segundo o jornal Sport, os Merengues estavam cientes da situação e acompanharam o caso em tempo real, graças aos dados liberados pela CBF ao clube espanhol, enquanto o Peixe só ficou sabendo dos problemas físicos do atacante após a entrevista que ele concedeu ao Globo Esporte.

Ainda de acordo com o UOL Esporte, o jogador foi reintegrado ao elenco com dores nas costas, o que o time de Madri já sabia. A diretoria santista prometeu solicitar uma explicação formal à confederação sobre o assunto.

Jorge Sampaoli, técnico do alvinegro praiano, esperava o camisa 11 para poder planejar a equipe com ele entre os titulares, mas terá que aguardar a liberação do departamento médico.