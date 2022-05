Rodrygo manda recado antes da final da Champions: "Não fiz metade do que posso"

O brasileiro está literalmente a um jogo de se tornar o herói do Real Madrid na temporada; final contra o Liverpool acontece neste sábado

Aos 21 anos, Rodrygo está prestes a marcar o seu nome na história do Real Madrid e da Champions League. O jovem jogador está se preparando para disputar a sua primeira final da competição europeia, que pode dar ao time merengue a 14ª conquista da competição, mas somente se superar o Liverpool neste sábado, 28, às 16h (horário de Brasília), na França.

Em entrevista ao site "globoesporte.com", Rodrygo contou que está lidando com a expectativa de entrar para a história do clube com a mesma calma que teve ao sair do banco de reservas para marcar dois gols em dois minutos nos acréscimos da semifinal, em um momento em que os espanhóis estavam prestes a serem eliminados pelo Manchester City de Pep Guardiola.

"Nessa semifinal eu tive um grande feito, de conseguir os dois gols em dois minutos. E com certeza todos já se lembram. E agora eu espero na final poder fazer algo também para ser lembrado, para o Real Madrid ser campeão. E aí consequentemente eu serei lembrado para sempre", projetou o brasileiro.

Apesar de ter ganhado seu destaque no time somente agora, o jogador mandou um recado para aqueles que não acreditaram nele. Rodrygo disse que promete que o que foi mostrado durante a temporada 2021/22 é somente uma porcentagem do potencial que ele pretende atingir vestindo a camisa merengue.

"Acredito que essa foi uma temporada que eu fui muito bem, mas eu conheço meu potencial e sei tudo o que eu posso fazer. Sei que eu ainda não fiz metade do que do que eu posso fazer, do que eu posso ajudar o Real Madrid. Mas, claro, de todas que eu tive aqui, essa foi minha melhor temporada", avisou.

Mesmo com pouca idade, Rodrygo está em sua terceira temporada pelo Real Madrid, e com o destaque que ganhou nas últimas partidas, a imprensa espanhola já está indicando que o clube merengue pensa em renovar o contrato do jogador, mas desta vez oferecendo um salário maior e o colocando como um dos principais destaques do elenco.