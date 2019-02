Rodrygo descarta jogar no Real Madrid B igual Vinícius Jr.

Contratado pelo Real Madrid, jogador irá se transferir para os espanhóis somente em julho

De início, Rodrygo chegará ao Real Madrid somente em julho, apesar da pressão do Santos em manter o jogador na equipe até o final do ano. Recentemente, questionado sobre o assunto, o jogador disse à ESPN que seguirá focado até a ida à Espanha: “Nada disso chegou até mim. Vou me unir ao Real Madrid nesta temporada, por isso tenho que continuar dando o máximo no Santos até aquele momento".

Mas caso a jovem revelação brasileira precise atuar no Real Madrid B, seguir no Santos seria uma opção a ser cogitada. “Imitar” os mesmos passos do compatriota Vinicius Jr. parece não estar nos planos de Rodrygo. Perguntado se ficaria no time da Vila Belmiro caso precisasse jogador na equipe B do Real primeiro antes de estrear na principal, o jogador de 18 anos disse: "Sim, com certeza".

O atleta santista demonstrou estar ansioso para atuar ao lado de Vinícius quando respondeu se já tinha imaginado jogar com o ex-Flamengo no Real Madrid: “Claro, você pode imaginar. Mas agora eu só penso no Santos, deixo o Madrid para mais tarde”.