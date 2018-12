Rodrygo considera comparações com Neymar como "idiotice"

Jogador do Santos lembrou que camisa 10 do PSG já ganhou quase tudo na carreira

Uma das revelações do futebol brasileiro, Rodrygo despontou no Santos e já foi contratado pelo Real Madrid com apenas 17 anos. Com os holofontes voltados para o jogador, fica difícil não comparar com outro menino que surgiu na Vila e agora brilha nos gramados europeus.

No entanto, o jogador do Peixe faz questão de bloquar as comparações com Neymar.

"Neymar é Neymar, Rodrygo é Rodrygo. O que ele fez, ninguém vai fazer igual. As pessoas querem comparar o que não tem comparação. Neymar já tem 26 anos e ganhou tudo o que ganhou", frisou o garoto em entrevista ao jornal O Globo.

"Ele já ganhou Libertadores, Olimpíada, Champions, Mundial [de Clubes]. Eu só estou no primeiro ano de profissional. É idiotice. Gosto pra caramba dele, é um dos meus maiores ídolos, mas não tem nada a ver comparar", completou a joia santista.



(Foto: Getty Images)

Sem a companhia de Vinicius Júnior na seleção sub-20, Rodrygo terá a missão de ser protagonista sozinho no Sul-Americano.

"Tenho total confiança em todos os meus companheiros. Claro que seria bom se Paulinho e Vinicius Junior estivessem aqui para me ajudar, mas vejo um grupo muito bom, que vai chegar forte. Vai se esperar um pouco mais de mim, mas eu tenho de estar tranquilo".