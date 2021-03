Rodrygo ajuda Benzema a salvar o Real Madrid e se mostra um garçom cada vez melhor

O brasileiro saiu do banco de reservas e, de peito, deu a assistência para o gol que garantiu a vitória sobre o Elche

O Real Madrid passou um grande aperto contra o Elche, em duelo válido pela 27ª rodada de La Liga. Sem conseguir furar o bloqueio defensivo dos visitantes, o time treinado por Zinedine Zidane saiu atrás no placar na metade do segundo tempo – gol de Dani Calvo – e uma inesperada derrota parecia estar a caminho. No entanto, Benzema apareceu para salvar o fim de semana madridista com dois gols: empatou aos 73’ e cravou a virada já nos acréscimos. Os Blancos seguem fortes na luta pelo título espanhol.

Embora o protagonista da vitória tenha sido Benzema, e de o Real Madrid ter visto novamente rostos como os de Sergio Ramos e Eden Hazard, recuperados de lesão, o brasileiro Rodrygo também acabou recebendo grande destaque. Afinal de contas, foi do ex-santista a assistência para o atacante francês marcar o 2 a 1 no placar do estádio Alfred Di Stefano. E Rodrygo o fez, de peito, com toda a categoria possível.

Rodrygo entrou em campo logo após o placar mostrar 1 a 0 para o Elche, fazendo parte de uma substituição tripla na equipe merengue: Sergio Ramos saiu para a sua entrada, enquanto Luka Modric e Toni Kroos, poupados já pensando no duelo de Champions League contra a Atalanta, substituíram Isco e Fede Valverde respectivamente.

E se o brasileiro mostra ainda dificuldades para apresentar um bom futebol regularmente quando é titular, Rodrygo vai provando ser uma excelente opção para mudar o ritmo de uma partida quando sai do banco de reservas.

O jovem acelerou o jogo, levou perigo e acabou sendo decisivo no final das contas. Nesta que é sua segunda temporada como jogador da equipe principal do Real Madrid, Rodrygo já soma seis passes para gol. O dobro do que havia feito em sua campanha de estreia.

Ainda que precise ser lapidado e melhorar em várias frentes, o “raio santista” de 20 anos vai evoluindo sob os olhos de Zidane.