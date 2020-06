Rodrigo Caio garante Flamengo protegido e pronto para o retorno do Carioca

Zagueiro elogiou os protocolos de segurança desenvolvidos pelo Rubro-Negro e disse que elenco está treinando em alto nível

A FFERJ bateu o martelo e o encara o nesta quinta-feira(18), no Maracanã, na volta do . A partida acontece com portões fechados e até o momento sem transmissão na TV. Depois do treino desta quarta, o zagueiro Rodrigo Caio atendeu a imprensa e garantiu que a equipe está confortável para reiniciar a competição.

" Nós sentimos confiantes, principalmente pelos protocolos que foram passados par anos. Estamos bem protegidos aqui dentro e estamos a vontade para fazer o trabalho. Não será diferente nos jogos, vamos fazer os testes. Amanhã vamos fazer dois testes e depois entrar em campo para fazer o melhor. Do outro lado também vai ter isso, vamos focar em jogar futebol. Vamos respeitar a dor de todos, por tudo que estamos vivendo. perdemos o Jorginho, que era muito querido, mas foge da nossa alçada. Isso é pergunta para a FERJ e prefeito, que é quem decide. vamos nos preparar para quando poder jogar".

Abaixo, confira os principais trechos da coletiva do zagueiro:

AMBIENTE SEGURO

"Não só eu como todos os atletas a gente procura respeitar da mesma forma. Acho que o mais importante é que criamos um ambiente de total segurança aqui no Ninho, onde podemos fazer nosso trabalho com a maior segurança possível, tendo tranquilidade de chegar no CT, fazer nossas atividades com todo o empenho, dedicação. Acho que não cabe a nós jogadores de dizer o por que de marcar os jogos ou não, a gente procura somente trabalhar, fazer o nosso melhor, somos atletas, gostamos de estar dentro do centro de treinamento, é algo que nos faz feliz. O mais importante, se sentir confiante e entrar no CT e fazer somente o nosso trabalho".

NOVO NORMAL

"Eu acredito que no começo vai ser muito diferente, por tudo o que a gente está vivendo. Eu falo isso sempre, nunca mais seremos os mesmos em todos os sentidos. Da minha parte eu falo, aprendi muitas coisas com tudo isso e eu acho que é um momento de reflexão para que a gente possa nos desenvolver individualmente. A gente precisa preparar nossa cabeça para que a gente possa estar forte, é o nosso trabalho, o que a gente ama fazer e omais importante que a gente possa se sentir seguro".

A VOLTA DO FLAMENGO ANTES DE TODOS

"Eu não tenho dúvidas que o #Flamengo voltou pelo bem estar dos jogadores e da instituição. Fizemos todo o protocolo de segurança para voltarmos bem. Fizemos todos os trabalhos de pré-temporada que não conseguimos antes. Agora nos preparamos da melhor forma".

FORTALECIMENTO DO SISTEMA DEDFENSIVO

"O Mister tem muita exigência na parte defensiva. O Léo e o Gustavo vão evoluir muito. Eles gostam de ouvir, crescer e treinar forte. Todos zagueiros vão se ajudar e assim que a gente cria um grande elenco. Ataque ganha jogo e defesa ganha campeonato"

JOGADORES DE OUTROS CLUBES QUEREM VOLTAR

"Tenho muitos amigos em outros clubes. Muitos tem vontade de retornar com os treinos porque isso é a nossa vida. É muito difícil ficar sem isso. A gente torce para que o quanto antes tudo isso passe e a gente possa ter essa segurança de trabalhar".