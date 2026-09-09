Rodri pediu longas desculpas ao Valencia após a ampla vitória do Barcelona sobre o Feyenoord por 5 a 1 na Champions League. O meio-campista voltou a falar sobre suas dolorosas declarações durante a vitória anterior por 5 a 0 em Mestalla e ressaltou que nunca teve a intenção de ridicularizar o clube ou seus jogadores.

O espanhol de 30 anos virou alvo de polêmica no início desta semana depois que a Movistar Plus Deportes publicou imagens nas quais ele fazia comentários muito negativos sobre o Valencia no banco de reservas. “Muito fraco. Eles são muito ruins mesmo, hein?”, disse Rodri, entre outras coisas, ao companheiro Pau Cubarsí.

Rodri então já havia entrado em contato com o capitão do Valencia, José Luis Gayà, e na noite de quarta-feira, após o duelo com o Feyenoord, também deu publicamente sua versão. “Pedi desculpas a ele, e elas também eram destinadas a todo o elenco”, começou o meio-campista à televisão espanhola.

Nisso, Rodri quer sobretudo deixar claro que, na visão dele, suas palavras foram interpretadas de forma errada. “Também quero deixar claro que foi uma expressão de surpresa. Todo mundo que vê o vídeo pode perceber isso. Em nenhum momento quis ridicularizar alguém ou tirar do contexto um período difícil de um clube. Pelo contrário.”

O meio-campista ressalta que deseja justamente um futuro melhor ao Valencia. “Todos nós esperamos, ou pelo menos eu, que o Valencia volte ao lugar ao qual o clube pertence. Esta é a nossa competição, e o Valencia foi um dos melhores clubes desta competição. Foi isso que eu simplesmente quis dizer.”

Rodri é crítico à publicação da Movistar. “Também gostaria de dizer que era uma conversa privada. Acho que todos nós deveríamos aprender um pouco mais com isso. É verdade que às vezes as coisas são um pouco tiradas do contexto, mas em nenhum momento quis ser desrespeitoso.”

Depois disso, o capitão da Espanha repetiu mais uma vez seu arrependimento. “Mais uma vez, peço desculpas ao Valencia. É isso, e, se vocês tiverem perguntas sobre a partida, fiquem à vontade.”