Rodri dá a palavra final ao Real Madrid e se movimenta para facilitar a negociação

O espanhol Rodri, astro do meio-campo do Manchester City, deu sua palavra final ao Real Madrid, recusando quaisquer propostas que cheguem de outros clubes durante a atual janela de transferências de verão.

Resta um ano no contrato de Rodri com o Manchester City, mas ele deseja deixar o Etihad e se transferir para o Real Madrid.

O jornal "Mundo Deportivo" noticiou que Rodri tem um único desejo após conquistar a Copa do Mundo com a Espanha, competição em que também recebeu o prêmio de melhor jogador do torneio: assinar com o Real Madrid.

Segundo a rádio EsRadio, citada pelo periódico catalão, tanto o Real Madrid quanto o Manchester City foram informados sobre o assunto, o que impediu o clube inglês de permitir que outras equipes, como Paris Saint-Germain ou Barcelona, entrassem na disputa pelo jogador, que foi informado da situação ao ser questionado sobre a posição do jogador madridista.

De acordo com a fonte mencionada, o Real Madrid já chegou a um acordo verbal com o jogador espanhol, e o único passo restante no negócio é dar os retoques finais nas cláusulas da transferência, cujo valor varia entre 65 e 75 milhões de euros conforme as variáveis.

Indicou ainda que o próprio Rodri está se movimentando junto à diretoria do Manchester City tentando reduzir o preço do negócio para facilitar sua transferência ao Santiago Bernabéu.

Faltando menos de um mês para o fechamento da janela de transferências, o futuro de Rodri permanece indefinido diante de seu desejo de se transferir para o Real Madrid e do apego do Manchester City aos seus serviços.