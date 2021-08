Rodolfo Landim e Reinaldo Bastos assumem como interventores da CBF

Presidentes do Flamengo e da FPF terão que organizar novas eleições na entidade

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, assinaram nesta segunda-feira (02), o termo de confirmação onde aceitam serem interventores da CBF. A informação da assinatura foi trazida primeiramente pelo GE e confirmada pela Goal.

A dupla assinou o termo na 2ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Logo em seguida, foram direto para a sede da CBF, também na Barra da Tijuca.

"Aceitei pela importância do processo, por ser uma decisão judicial e por ter sentido o apoio dos clubes após conversamos nos últimos dias, disse o presidente do Flamengo na saída do fórum à reportagem do GE.

Mais artigos abaixo

Landim e Reinaldo Carneiro terão a obrigação de trabalhar numa nova eleição, já que o juiz Mário Cunha Olinto Filho anulou a Assembleia Geral da CBF, que mudou a forma de votação para a presidência da entidade, ocorrida em 2017. Sendo assim, Rogério Caboclo, hoje afastado do cargo após denúncia de assédio, teve sua eleição cancelada.

A dupla ainda terá que nomear um vice-presidente para comandar a entidade interinamente. As opções são:

O próprio Coronen Nunes, Fernando Sarney, Gustavo Feijó, Marcus Vicente, Francisco Noveletto, Ednaldo Rodrigues, Castellar Guimarães e Antonio Aquino Lopes.