Rodolfo Landim desiste de cargo na Petrobras para focar no Flamengo

Nesse sábado (3), o Flamengo anunciou que o presidente Rodolfo Landim desistiu de aceitar o cargo de presidente do Conselho de Administração da Petrobras. O motivo, de acordo com a nota, é para focar totalmente no Flamengo.

O comunicado foi publicado no site do Flamengo à 1h14 da manhã deste sábado, algumas horas depois de o Flamengo empatar o jogo contra o Fluminense e perder o título de campeão carioca.

"Apesar do tamanho e da importância da Petrobras para o nosso país, e da enorme honra para mim em exercer este cargo, gostaria de informá-lo que resolvi abrir mão desta indicação, concentrando todo meu tempo e dedicação para o ainda maior fortalecimento do nosso Flamengo", escreveu o cartola no comunicado.

Em 23 de março, quando houve divulgação da indicação de Landim para o Conselho, o presidente do Flamengo afirmou que conseguiria conciliar as duas funções.

"Eu jamais deixaria que meu nome tivesse sido indicado para alguma coisa que eu não pudesse conciliar com o Flamengo. Eu jamais colocaria em grau de prioridade inferior o compromisso que eu assumi com a torcida do Flamengo e com os sócios do Flamengo", disse Landim à época.

A mudança de postura do mandatário veio após a perda da final do Carioca. Com esse resultado, o Flamengo soma quatro vice-campeonatos em quatro meses e vê a pressão aumentar sobre o técnico Paulo Sousa, alta aposta de Landim.

Sem mencionar a final, o cartola destacou que o momento é de se dedicar ao trabalho no Rubro-Negro.

"Em relação ao Flamengo, os últimos acontecimentos me demonstraram a necessidade de termos todos nós o compromisso de um grau ainda maior de dedicação e foco ao Clube", escreveu.

O próximo compromisso do Flamengo é a estreia na fase de grupos da Libertadores da América 2022. O duelo é contra o Sporting Cristal, no Peru, às 21h30 (de Brasília) na terça-feira (5).