Rodinei tem grande atuação e torcida vibra com 'milagre' de Jesus; veja as reações

Lateral-direito foi um dos destaques da vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Fluminense no Maracanã

O segue caminhando a passos largos no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (20), o venceu o por 2 a 0, no Maracanã, em clássico válido pela 27ª rodada, com destaque para um dos nomes mais criticados nos últimos anos no elenco flamenguista: Rodinei.

O lateral-direito deu assistência para o primeiro gol de Bruno Henrique, logo no começo da etapa inicial e fez uma partida segura, que lhe rendeu aplausos no Maracanã e elogios nas redes sociais, creditado como "o milagre de Jorge Jesus".

Confira as reações da torcida do Flamengo sobre a atuação de Rodinei:

O cara da partida 👏👏😁 . Rodinei. Nunca critiquei. #Flamengo pic.twitter.com/eq65GED4Su — Uéliquen Breno ᶜʳᶠ (@ueliquenbreno) October 20, 2019

"Rodinei jogando bem, que milagre é esse"



O milagre. pic.twitter.com/ODL0OuRy7U — Luana 🌈🌚 (@LuanaTorquato15) October 20, 2019

Eu vivi pra ver isso! Kkkk, Rodinei e seus dias de glória.#FLAxFLU pic.twitter.com/yT5b4yXL8h — L.Gustavð☇ (@LaerdsonG7) October 20, 2019

Rodinei fez hoje sua melhor partida com a camisa do Flamengo



O autor dessa proeza tem nome e sobrenome: Jorge Jesus



vida longa ao mister no Mais Querido! — 𝚖𝚊𝚛𝚌𝚘𝚜 𝐯𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐮𝐬 🦍 (@viniibandeira) October 20, 2019

Vou começar a chamar o JJ de Midas, já fez Arão ser um dos melhores jogadores da temporada, fez vitinho decidir partida e agora fez o Rodinei jogar muito — mm (@MarcusMoraes5) October 20, 2019

#Brasileirão 🇧🇷



Alguém aí ainda dúvida que Jesus faz milagre?



Rodinei foi o destaque de #FLAxFLU



📊| Números no jogo:



🕧| 90 mins jogados

🅰️| 1 assistência

🆚| 3 desarmes

🔑| 3 passes decisivos

🛠| 1 grande chance criada

🔄| 5/8 dribles certos

☑️| 13/21 duelos ganhos pic.twitter.com/rJoy4TNUPR — CRF= FladeCoracão (@FLADECARACAO) October 20, 2019

Jesus recuperar Rodinei é tipo aquele milagre de abrir o mar vermelho — Léo Bope (@camisa12fla) October 20, 2019