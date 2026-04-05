Robin van Persie reage com cinismo e critica a arbitragem após o empate contra o Feyenoord

O Feyenoord não conseguiu impressionar na tarde de domingo, em Volendam, e não passou de um empate sem gols: 0 a 0. Após a partida, o técnico Robin van Persie não resistiu a lançar uma crítica à arbitragem, que, segundo ele, tomou algumas decisões questionáveis.

Durante a coletiva de imprensa, foram discutidas algumas situações da partida, incluindo possíveis “momentos de pênalti” envolvendo Gonçalo Borges e Ayase Ueda. O papel do VAR também foi destacado, após o que Van Persie expressou seu descontentamento de forma cínica.

“Eles estavam lá hoje? Estavam mesmo? Ah, tudo bem. Bem, é bom saber que estavam”, disse Van Persie, que claramente não está satisfeito com a atuação da arbitragem e, em seguida, cita o atacante japonês como exemplo.

“Acho que, principalmente com o Ayase, não é justo”, continua ele. “Ele sofre jogadas muito duras, e isso é permitido desde que fique dentro das regras, mas o Ayase é um jogador muito honesto. Ele realmente não se joga no chão à toa.”

“Mas ele realmente nunca ganha nada, absolutamente nada. Não ganha pênalti, nem falta, nada, nunca. É realmente inacreditável”, disse o irritado Van Persie, que espera que seu atacante receba mais proteção.

“Acho que Ayase merece um pouco mais de proteção. Senti falta dessa proteção hoje. E vocês puderam ver hoje que é isso que eu acho”, continua o técnico, após o que também é discutido o papel do próprio atacante.

“Às vezes, o timing é um pouco tarde demais ou um pouco cedo demais, o que pode dar a impressão ao árbitro ou ao VAR de que não é pênalti. Mas, em nove entre dez vezes, é sim pênalti”, continua ele.

"Puxam-lhe a camisa e cometem faltas. É uma coisa sem fim. Ele poderia lidar com isso de forma mais inteligente, sem dúvida. Já conversei com ele sobre isso algumas vezes e ele também concorda", conclui o jogador com 102 partidas pela seleção.