Robin van Persie e Raheem Sterling tiveram recentemente uma conversa crucial no Feyenoord

Robin van Persie e o Feyenoord esperam mais de Raheem Sterling. O jogador, que disputou 82 partidas pela seleção inglesa, voltou a ser tema de discussão na coletiva de imprensa realizada na sexta-feira.

Segundo o jornalista Marcel van der Kraan, do De Telegraaf, Sterling precisa agora realmente se empenhar para ajudar o Feyenoord.

No entanto, os rotterdames estão longe de ter desistido de Sterling, como disse Van Persie durante a coletiva de imprensa de sexta-feira. “Na verdade, estou muito envolvido com ele. Ele está se esforçando para ficar em melhor forma e melhorar, e eu o incentivo nisso. Ele sabe o que precisa melhorar.”

Após o clássico entre Feyenoord e Ajax (1 a 1), no qual Sterling esteve bastante ausente, Van Persie conversou longamente com o astro. “Raheem sabe muito bem o que espero dele. É nisso que eu o treino especificamente.”

“Sim, exijo muito dele e, durante os treinos, ele recebe bastante atenção minha. Mas grandes jogadores aguentam essa franqueza”, concluiu Van Persie.

Sterling disputou até agora 256 minutos, distribuídos por cinco partidas oficiais. Contra o Excelsior (vitória por 2 a 1), ele deu uma assistência importante.

O inglês de 31 anos ainda tem seis partidas do campeonato para se recuperar. O objetivo é que o Feyenoord se classifique para a Liga dos Campeões nessas partidas.