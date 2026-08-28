Robin Roefs recebe ótima notícia no Sunderland

Robin Roefs seguirá ligado ao Sunderland por mais tempo. O clube da Premier League informou nesta sexta-feira que o goleiro holandês assinou um novo contrato, válido até meados de 2031.

Roefs foi contratado no ano passado junto ao NEC por até 15 milhões de euros e teve uma forte temporada de estreia na Inglaterra. Ele não sofreu gols em dez dos 35 jogos da liga.

O goleiro de 23 anos foi eleito o melhor jovem jogador da temporada do Sunderland. Além disso, ele estreou em maio contra a Argélia pela seleção holandesa, e Roefs foi incluído na convocação da Holanda para a Copa do Mundo.

“Estamos muito felizes por Robin ter se comprometido com o Sunderland até 2031”, comemorou o diretor esportivo Florent Ghisolfi no site do clube. “Robin tem orgulho de representar o Sunderland, e nós temos o mesmo orgulho de tê-lo conosco. Ele é uma parte importante deste time e do nosso futuro, mas todos sabemos que ainda há muito trabalho a ser feito. Queremos seguir trabalhando juntos no futuro, com ambição e humildade.”

“O Sunderland parece casa desde o momento em que cheguei aqui. A última temporada foi ótima, com um sétimo lugar e uma vaga na Europa, mas todos nós sentimos que ainda há muito mais neste grupo de jogadores. Por isso, agora estamos focados no que está por vir. Estou muito ansioso para dar minha contribuição ao belo futuro deste clube de futebol”, disse Roefs sobre seu novo contrato.

Roefs começou a nova temporada com o Sunderland com uma derrota por 2 a 1 para o recém-promovido Ipswich Town. No domingo, haverá uma nova chance, com a visita do Fulham ao Stadium of Light.