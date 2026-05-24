"Robertson deixa o Liverpool e faz uma transferência importante dentro da Premier League"

Parece que Andy Robertson continuará jogando nos campos ingleses na próxima temporada. Segundo o jornalista Ben Jacobs, o experiente lateral-esquerdo dará continuidade à sua carreira no Tottenham Hotspur, clube que já teria chegado a um acordo pessoal com o escocês há algum tempo.

A saída de Robertson do Liverpool já estava no ar há algum tempo. O zagueiro de 32 anos tem contrato prestes a expirar em Anfield e recebeu uma despedida da torcida durante a última partida do campeonato da temporada.

Isso marca o fim de um período de sucesso de nada menos que nove anos no Liverpool. Robertson foi uma peça fundamental da equipe durante anos e se tornou um dos laterais mais decisivos da história recente do clube.

O Liverpool contratou Robertson no verão de 2017 por cerca de nove milhões de euros, vindo do Hull City. Esse investimento revelou-se um acerto, já que o jogador da seleção da Escócia acabou disputando 378 partidas oficiais pelos Reds.

Segundo o jornalista especializado em transferências Jacobs, o Tottenham já tem um acordo com Robertson há algum tempo. Esse acordo teria permanecido válido apesar da incerteza esportiva em torno dos Spurs.

O Tottenham garantiu a permanência na Premier League no último dia da temporada. Com uma vitória apertada sobre o Everton (1 a 0), o clube londrino ficou à frente do West Ham United, seu rival da cidade, na tabela de classificação.

Com isso, Robertson pode se preparar para um novo capítulo no norte de Londres. O lateral-esquerdo traz consigo uma vasta experiência, tanto em nível de clubes quanto na seleção.

Pela Escócia, Robertson soma atualmente 92 partidas pela seleção. A expectativa é que ele também participe da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.