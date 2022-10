Roberto Firmino diz que "previu" hat-trick de Salah na Champions League

Após marcar o primeiro gol, o brasileiro disse que "previu" o hat-trick de Mohamed Salah do banco de reservas

Depois de um início irregular de temporada na Premier League, o Liverpool parece ter encontrado sua melhor forma na Liga dos Campeões, depois de aplicar uma goleada contra o Rangers.

Na partida contra o time escocês, Jurgen Klopp optou por escalar Mohamed Salah no banco de reservas após o jogador se recuperar de uma lesão. Mesmo assim, o técnico aproveitou para dar ritmo de jogo ao atacante no segundo tempo, com um efeito devastador a seu favor.

Ao final da partida, o craque egípcio levou a bola do duelo para casa após marcar três gols em seis minutos e 12 segundos. O atacante Roberto Firmino, que foi substituído pouco antes de Salah marcar seu primeiro gol, disse que "previu" o hat-trick do companheiro durante uma discussão com Darwin Nunez, no banco de reservas.

Em entrevista, Firmino disse, ao site oficial da Uefa, sobre a partida de Salah: “Incrível! Quando ele marcou seu primeiro gol, eu disse a Darwin no banco que ele faria um hat-trick, 100%. Eu podia sentir isso do banco. Foi exatamente o que ele fez e estou muito feliz por ele.”

O Liverpool sofreu mais uma vez durante o confronto contra o Rangers, mas respondeu em grande estilo e conquistou uma vitória esmagadora por 7 a 1. Firmino marcou dois gols, somando oito gols e quatro assistências em 12 jogos nesta temporada.

Ainda na entrevista, o brasileiro disse: “Estou muito feliz. Eu sempre tento o meu melhor para marcar gols e ajudar o time a vencer. Eu jogo pelo time primeiro. Coisas boas virão, 100% eu acredito nisso.”

Na Premier League, o Liverpool, que conquistou apenas 10 pontos, ocupando o 10º lugar na tabela. Agora, o time de Klopp se concentra para enfrentar o Manchester City, no domingo (16), em Anfield.