Robert Lewandowski e Rodrigo De Paul batem boca: "Quem você pensa que é, idiota?!"

Rodrigo De Paul e Robert Lewandowski se estranharam durante o duelo da MLS entre Inter Miami e Chicago Fire. Os dois se envolveram em uma discussão, na qual o meio-campista argentino fez uma declaração que lembrou muito a de Lionel Messi na Copa do Mundo de 2022.

Inter Miami e Chicago Fire ficaram no empate na noite de quarta-feira. Lewandowski colocou os donos da casa em vantagem aos dez minutos. O atacante polonês completou muito bem, na segunda trave, um cruzamento de Andrew Gutman.

Depois do intervalo, o Inter Miami chegou ao empate. Um escanteio cobrado por Messi foi cabeceado para o fundo da rede por Casemiro, que subiu mais alto que os adversários. No fim das contas, porém, a maior atenção ficou para os minutos finais.

De Paul defende companheiro de equipe

Aos 44 minutos do segundo tempo, Lewandowski e o zagueiro do Inter Miami Ian Fray se estranharam. O atacante polonês deu um leve empurrão no adversário, e Fray caiu no chão de forma teatral. Em seguida, ele se levantou e empurrou Lewandowski ao chão.

Fray se afastou da situação logo depois para defender um escanteio, mas Lewandowski ainda não queria deixar o incidente para lá e voltou a buscar o confronto.

Foi nesse momento que De Paul começou a se envolver. O meio-campista temperamental ficou cara a cara com Lewandowski. Os dois permaneceram por algum tempo quase nariz com nariz e depois trocaram algumas palavras. Segundo o Marca, De Paul teria dito: "Quem você pensa que é, idiota? Eu ganhei duas Copas América e uma Copa do Mundo. E você?"

As supostas palavras de De Paul provocaram imediatamente muitas reações pela semelhança com um momento icônico de Messi durante a Copa do Mundo de 2022. Depois da quartas de final contra a Holanda, Messi se estranhou com Wout Weghorst. Em uma entrevista após a partida, o argentino olhou na direção do atacante da seleção holandesa e disse as palavras que desde então ficaram mundialmente famosas: "¿Qué mirás, bobo? ¿Qué mirás, bobo? Andá pa' allá, bobo." Ou seja: "O que você está olhando, bobo? Vai pra lá, bobo."



