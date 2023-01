River Plate x Vasco ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Flórida Tour

Equipes entram em campo nesta terça-feira (17), às 21h (de Brasília); veja como acompanhar na TV e na internet

River Plate e Vasco se enfrentam na noite desta terça-feira (17), às 21h (de Brasília), em amistoso pela Flórida Tour. A partida terá transmissão ao vivo da ao vivo dos canais CazéTV (YouTube) e casimito (Twitch), do streamer Casimiro, e do Star+, no streaming.

O Vasco entrará em campo com o time principal na temporada nesta terça-feira sob o comando de Maurício Barbieri. Além do River Plate, a equipe carioca terá pela frente o Inter Miami, dos Estado Unidos.

Em nove jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma três vitórias, contra duas do River Plate, além de quatro empates. No último encontro, válido pela Copa Mercosul 2000, o Vasco venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Vasco: Ivan; Pumita Rodriguez, Anderson Conceição (Miranda), Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Figueiredo e Nenê; Orellano, Gabriel Pec e Pedro Raul.

Escalação do provável River Plate: Franco Armani; Robert Rojas, Felipe Peña, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Tomáz Castro, Bruno Zuculini; Esequiel Barco; Santiago Simón, Miguel Borja, Lucas Beltrán.

Desfalques

Vasco

Alex Teixeira está em recondicionamento físico.

River Plate

Sem desfalques confirmados.

Quando é?