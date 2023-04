River Plate x Sporting Cristal ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (19), pela segunda rodada da fase de grupos do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

River Plate e Sporting Cristal se enfrentam na noite desta quarta-feira (19), às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, pela segunda rodada do Grupo D da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming, com narração de Fernando Nardini e comentários de Thiago Simões.

Em busca da quarta vitória consecutiva, o River Plate estreou com derrota para o The Strongest por 3 a 1 na rodada de estreia da Libertadores, enquanto o Sporting Cristal foi derrotado pelo Fluminense por 3 a 1 em casa.

Em seis jogos disputados entre as equipes, o River Plate soma cinco vitórias, contra apenas uma do Sporting Cristal. O último encontro entre as equipes aconteceu durante a fase de grupos da Copa Libertadores de 1998, os argentinos venceram por 3 a 1.

Prováveis escalações

River Plate: Franco Armano; Herrera, González, Mammana e Enzo Díaz; Aliendro, De La Cruz, Paradela, Palavecino; Fernández e Borja. Técnico: Martín Demichelis.

Sporting Cristal: Solís; Lora, Chávez, Ignácio e Loyola; Castillo, Pretell e Yotún; Grimaldo, Hohberg e Brenner. Técnico: Tiago Nunes.

Desfalques

River Plate

Sem desfalques confirmados.

Sporting Cristal

Não há desfalques confirmados.

Quando é?