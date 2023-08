River Plate x Internacional ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Libertadores

Colorado volta a campo nesta terça-feira (1), na Argentina; veja como acompanhar na TV e na internet

O Internacional visita o River Plate na noite desta terça-feira (1), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, a partir das 21h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A volta está marcada para o dia 8, no Beira-Rio.A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming, com narração de Rogério Vaughan e comentários de Paulo Calçade, Fernando Prass e Leonardo Gaciba ( veja a programação completa aqui ).

Invicto na Libertadores, com três vitórias e três empates, o Internacional garantiu a classificação para o mata-mata após terminar a primeira fase na liderança do Grupo B com 12 pontos, um a mais que o Nacional-URU, segundo colocado.

"Vamos jogar uma série difícil, com um dos candidatos ao título, um campeão argentino e nós estamos na metade da tabela do Brasileiro. A atualidade mostra que os favoritos são eles. Mas vamos fazer tudo para passar.", afirmou Eduardo Coudert.

Do outro lado, o River Plate terminou na vice-liderança do Grupo D, com os mesmos 10 pontos que o líder Fluminense. Até aqui, a equipe soma três vitórias, um empate e duas derrotas. Um aproveitamento de 55% no torneio.

Para o confronto, o técnico Martín Demichelis terá Facundo Colidio e Ramiro Funes Mori como reforços. Vale lembrar que quem avançar terá pela frente o vencedor de Bolívar x Athletico-PR nas quartas de final da Libertadores.

Lista de relacionados do Internacional

Goleiros: John, Keiller e Rochet

Laterais: Bustos, Igor Gomes e Renê

Zagueiros: Mercado, Nico Hernández e Vitão

Volantes: Aránguiz, Bruno Henrique, Campanharo, Gabriel, Johnny, Matheus Dias e Rômulo

Meias: Alan Patrick, Carlos de Pena e Mauricio

Atacantes: Lucca, Luiz Adriano, Pedro Henrique, Valencia e Wanderson

Prováveis escalações

River Plate: Armani; Casco, González Pirez, Paulo Díaz e Enzo Díaz; Aliendro, Enzo Pérez e Pablo Solari; Barco, De La Cruz e Beltrán. Técnico: Martín Demichelis.

Internacional: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Aránguiz, De Pena (Bruno Henrique ou Mauricio) e Alan Patrick; Valencia e Wanderson. Técnico: Mano Menezes.

Desfalques

River Plate

Agustín Fontana, Elías López, Tomás Castro Ponce e Tomás Lecanda são desfalques.

Internacional

Rodrigo Moledo, suspenso após testar positivo para a substância proibida, e Lucas Ramos, lesionado, são desfalques.

Quando é?