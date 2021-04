River Plate-PAR x Corinthians: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Timão estreia na Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Corinthians visita o River Plate-PAR nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Paraguai, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo na Conmebol TV, no pay-per-view. Na Goal, você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO River Plate-PAR x Corinthians DATA Quinta-feira, 22 de abril de 2021 LOCAL Defensores del Chaco - Assunção, PAR HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A Conmebol TV, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira (21). Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Corinthians estreia na Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (22), fora de casa.

Para o confronto, o técnico Vagner Mancini não poderá contar com o atacante Rodrigo Varanda, machucado.

O Timão está no grupo E, com o Peñarol, Sport Huancayo, além do River Plate-PAR, adversário desta quinta.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Cantillo (Xavier) e Gabriel (Camacho); Gustavo Mosquito, Luan e Otero; Jô.

Provável escalação do River Plate-PAR: a atualizar.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 1 São Bento Paulista 17 de abril de 2021 Corinthians 2 x 0 Ituano Paulista 19 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Corinthians Paulista 25 de abril de 2021 A definir Corinthians x Peñarol Copa Sul-Americana 29 de abril de 2021 19h15 (de Brasília)

RIVER PLATE-PAR

JOGO CAMPEONATO DATA Guaraní 2 x 0 River Plate-PAR Campeonato Paraguaio 13 de abril de 2021 River Plate-PAR 0 x 2 Sol de América Campeonato Paraguaio 18 de abril de 2021

Próximas partidas