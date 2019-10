River Plate (ainda) não é o finalista de Libertadores mais difícil para um brasileiro

Time de Gallardo, que vai encontrar Flamengo ou Grêmio, já está na história, mas brasileiros já enfrentaram titãs quase invencíveis; relembre

Atual campeão da Libertadores, o voltou a bater o arquirrival em um mata-mata continental e chegou, pela terceira vez em cinco anos, a mais uma final do maior torneio de clubes das Américas.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Os Millonarios agora aguardam quem será o seu adversário entre e – que se enfrentam às 21h30 desta quarta-feira (23), no Maracanã. A certeza é que, independentemente de quem passar, será uma decisão gigante. A dúvida é se este River Plate já pode ser considerado o adversário mais difícil que um brasileiro enfrentou nas finais do torneio.

Mas embora seja, muito provavelmente, a melhor versão de sua história, este River Plate ainda precisa fazer mais para superar dois grandes esquadrões que representam épocas diferentes na competição: o dos anos 60 e o Boca Juniors dos anos 2000.

Parado apenas pelo de Pelé

O Peñarol foi o primeiro campeão da Libertadores, e para conquistar o bi, em 1961, bateu um dos melhores times da história do – um esquadrão que contava com nomes como Djalma Santos e Julinho Botelho, por exemplo.

Os Carboneros também chegaram à final em 1963, mas na ocasião foram derrotados pelo Santos de Pelé – uma equipe que dispensa demais comentários. Ainda naquela década, os uruguaios chegariam a outras duas decisões e conquistariam o título de 1966.

O melhor Peñarol da história conseguia misturar força com muita habilidade. O caminho de cinco finais e três taças nas sete primeiras edições da Libertadores foi construído com grandes craques. Destaques especiais para Alberto Spencer (que acabou se tornando, com 54 gols, o maior goleador na história do torneio), Luis Cubilla e Pedro Rocha (que também faria história no e até hoje é, com 36 gols, o terceiro maior artilheiro do certame).

Aquele Peñarol enfrentou Palmeiras e Santos nas finais. Contra o Alviverde, o técnico foi o mítico Roberto Scarone e diante do o comandante foi o não menos importante Béla Guttmann – húngaro campeão europeu com o e que também ajudou a desenvolver o futebol brasileiro antes mesmo dos títulos mundiais da seleção.

O devorador de títulos na era moderna

Ao longo das décadas, equipes brasileiras enfrentaram outros esquadrões que ficaram na história. O Estudiantes, primeiro time a conquistar um tricampeonato em sequência (68-69-70), levantou o primeiro título após bater o Palmeiras na final. Mas aquele era um time mais conhecido pela catimba e até mesmo falta de lealdade de alguns jogadores, embora contasse com o hábil Verón (o pai) no meio-campo.

O Estudiantes também se aproveitou da regra em vigor na época, que colocava o campeão vigente direto nas semifinais, para levantar as taças de 1969 e 1970. Embora menos violento, o Independiente que bateu o São Paulo em 1974 também se beneficiou do regulamento e emplacou o seu tri (e quinta conquista, no total de sete que possui hoje) também precisando de menos jogos do que o habitual.

É por isso que o feito do Boca Juniors a partir de 2000 é tão emblemático. Na primeira década do novo milênio, os xeneizes chegaram a cinco finais e conquistaram quatro títulos. Tudo isso com a competição apresentando um rosto bem mais moderno, com mais de 30 participantes, fase de grupos, mata-mata a partir das oitavas de final e nenhuma colher de chá para o time que defendia o título.

Aquele Boca, aliás, acostumou-se a castigar times brasileiros. Em 2000 bateu o Palmeiras, três anos depois venceu o Santos e em 2007 destroçou o Grêmio. O trabalho mais conhecido na área técnica ficou com Carlos Biachi, considerado o maior comandante na história boquense, e teve como grandes ícones Juan Román Riquelme e Martín Palermo – respectivos ícones das camisas 10 e 9, respectivamente.

Ainda com Riquelme em campo, o Boca Junior ainda chegou à final em 2012, mas já não tinha a mesma força e viu o levar a melhor.

Mais artigos abaixo

De lá para cá, a Libertadores alternou alguns finalistas surpreendentes e outros campeões inéditos até o River Plate de Marcelo Gallardo se colocar como uma nova potência: levou a melhor sobre o Boca Juniors, seu arquirrival, nas duas últimas vezes que levantou a taça – a última delas exatamente sobre os xeneizes – e querem ampliar esta marca para três.

No meio do caminho, haverá Flamengo ou Grêmio.

O @Flamengo ou @Gremio têm futebol para superar o esquadrão de Marcelo Gallardo? 😱 pic.twitter.com/P171ilUoAU — Goal (@GoalBR) October 23, 2019

Finais envolvendo brasileiros*

1961 - Peñarol x Palmeiras

x Palmeiras 1962 - Santos x Peñarol

x Peñarol 1963 - Santos x Boca Juniors

x Boca Juniors 1968 - Estudiantes x Palmeiras

x Palmeiras 1974 - Independiente x São Paulo

x São Paulo 1976 - x River Plate

x River Plate 1977 - x Cruzeiro

x Cruzeiro 1980 - Nacional x

x 1981 - Flamengo x Cobreloa

x Cobreloa 1983 - Grêmio x Peñarol

x Peñarol 1984 - Independiente x Grêmio

x Grêmio 1992 - São Paulo x Newell's

x Newell's 1993 - São Paulo x

x 1994 - Vélez Sarsfield x São Paulo

x São Paulo 1995 - Grêmio x

x 1997 - Cruzeiro x Sportin Cristal

x Sportin Cristal 1998 - x de Guayaquil

x de Guayaquil 1999 - Palmeiras x

x 2000 - Boca Juniors x Palmeiras

x Palmeiras 2002 - x

x 2003 - Boca Juniors x Santos

x Santos 2005 - São Paulo x

x 2006 - Inter x São Paulo

x São Paulo 2007 - Boca Juniors x Grêmio

x Grêmio 2008 - x

x 2009 - Estudiantes x Cruzeiro

x Cruzeiro 2010 - Internacional x

x 2011 - Santos x Peñarol

x Peñarol 2012 - Corinthians x Boca Juniors

x Boca Juniors 2013 - x Olímpia

x Olímpia 2017 - Grêmio x Lanús

*Este texto não levou em consideração as finais de 2005 e 2006, disputadas entre clubes do Brasil