Rivaldo critica início de Griezmann no Barcelona: "me faz lembrar o Coutinho"

Ex-craque do Barcelona disse que se espera mais de um campeão do mundo já adaptado ao campeonato espanhol

O que Philippe Coutinho e Antoine Griezmann têm em comum? Para Rivaldo, a resposta é o início ruim de trajetória com a camisa do . O vencedor da Bola de Ouro de 1999 disse que está decepcionado com o desempenho do francês no clube catalão.

"Sua primeira temporada está me lembrando o Coutinho", começou a explicar Rivaldo. "De um campeão do mundo bem adaptado ao futebol espanhol se esperava um maior impacto, especialmente nesta temporada que já não se tem o próprio Coutinho, tão pouco Suárez e Dembélé, que não jogam por lesão".

Em entrevista ao site de apostas Betfair, o brasileiro ponderou que não é hora de vender Griezmann: "Ainda acho que ele pode fazer a diferença na eventual ausência de Messi, por isso precisamos esperar que ele se adapte um pouco mais ao Barcelona, seu estilo e sistema tático. Ele tem qualidade de sobra pra jogar em alto nível".

Falando sobre Coutinho, Rivaldo disse que o compatriota deve brigar para ficar no Barça, caso o Bayern realmente não exerça a opção de compra após o fim do empréstimo. "Ele deve lutar para continuar no clube e tentar convencer o Barcelona de suas virtudes", analisou. "Esse deve ser o seu maior desafio. Uma maneira de demonstrar sua personalidade como jogador".

"Ainda acredito nas habilidades dele, mas isso também dependerá muito de sua força mental e do que ele quer demonstrar aos críticos que ele pode realmente ser diferencial em qualquer clube", completou o pentacampão mundial.

Rivaldo ainda deu sua opinião sobre a mais nova contratação do Barcelona, Martin Braithwaite. "Assim que Suárez se recuperar e, se na próxima temporada Coutinho tiver uma oportunidade, acho que isso pode levar o Barça a esquecê-lo. Além disso, jogadores melhores virão e poderão não ter as mesmas oportunidades de competir como agora, para tentar ter um papel importante nos planos de Quique Setién".