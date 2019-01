Rival diz que Neymar não pode reclamar de pancadas

Craque brasileiro saiu de campo chorando com dores no pé direito

Neymar deixou o gramado chorando na vitória por 2 a 0 sobre o Strasbourg, na última quarta-feira (23), pela Copa da França, por conta de dores no pé direito. Apesar disso, os jogadores do time rival não deixaam de criticar o brasileiro.

"Sobre as provocações? É o estilo dele. Mas se ele quer jogar assim, que não reclame quando levar pancadas. Não estamos aqui para que ele se divirta com a gente. Não somos fantoches dele. Quer se divertir? Bom, respondemos com nossas armas", declarou Anthony Gonçalves.



(Foto: Getty Images)

O técnico do Strasbourg, Thierry Laurey, foi outro que também criticou a postura de Neymar dentro de campo.

"É um gênio, mas há momentos em que, quando você ultrapassa os limites, tem que assumir. Eu não pedi aos meus jogadores para dar pancadas, mas podemos entender que eles ficaram cansados de ver alguém os insultando", afirmou.

O PSG manterá Neymar em repouso e realizando exames médicos nos próximos 10 dias para ver a evolução do jogador e a gravidade da lesão. De acordo com o clube francês, o quinto metatarso do pé direito do atacante voltou a doer. O local é o mesmo que o brasileiro teve problema antes da Copa do Mundo da Rússia.