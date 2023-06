Riograndense x Internacional ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Gauchão sub-20

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela sexta rodada do Grupo B da competição; veja como acompanhar na internet

Riograndense e Internacional se enfrentam na tarde deste próximo sábado (3), às 15h (de Brasília), no Estádio Torquato Pontes (Colosso do Trevo), pela sexta rodada do Gaúcho sub-20. A partida não teve transmissão divulgada.

Sétimo colocado do Grupo B e ainda sem pontuar, o Riograndense tenta conquistar sua primeira vitória na competição, foram quatro jogo e quatro derrotas consecutivas. Na última rodada, a equipe de Rio Grande foi goleada pelo Grêmio por 8 a 0. Já do outro lado, os colorados vem de vitória sobre o Cruzeiro de Porto Alegre, por 2 a 0, e ocupa a 5ª colocação do grupo, com cinco pontos.

Prováveis escalações

Riograndense: Daniel Carvalho, Lucas Morgado, Yuri Brandão, Jean Carlos, Lukas Graff, Vitor Burd, Guilherme Castro, João Vitor, Matheus Machado, Lucas Roberto e Nicolas Bandeira.

Internacional: Kauan Jesus, Allan Aniz, Marcelo Joaquim, Alex da Silva, Lucas da Silva, Vinicius Rangel, Weldel Alves, Anderson Santos, Ricardo Mathias. Gustavo Prado e Jhonatan Kauan.

Desfalques

Riograndense

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Quando é?