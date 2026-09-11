Rick Kruys tem estreia dramática como técnico do NAC Breda; primeira vitória do De Graafschap

A estreia de Rick Kruys como técnico do NAC Breda terminou em um enorme vexame. Em casa, os brabantinos perderam por 2 a 3 para o Jong FC Utrecht, que até então tinha apenas um ponto. O Heracles Almelo venceu o Jong AZ após um duelo divertido (3 a 2), enquanto o De Graafschap conquistou, contra o FC Emmen, seus primeiros três pontos da temporada (1 a 2).
NAC Breda 2 x 3 Jong FC Utrecht
O NAC saiu surpreendentemente atrás no placar com Noa Dundas, mas rapidamente colocou a casa em ordem. Boyd Lucassen levantou a bola na cabeça de Paul Gladon, que cabeceou no chão para marcar: 1 a 1. O atacante estava em campo havia apenas dois minutos, após a saída de Imran Nazih.
Gladon seguiu inspirado e colocou o NAC em vantagem pouco antes do intervalo. O veterano (34) recebeu a bola na área e finalizou com a parte interna do pé direito no canto mais distante: 2 a 1.
O segundo tempo mal tinha quatro minutos quando os visitantes de Utrecht chegaram ao empate. Dundas cabeceou para as redes após excelente cruzamento de Björn Menzo: 2 a 2.
Ficou ainda pior para a equipe do técnico estreante Kruys, sucessor de Carl Hoefkens. Emmanuel Owen (19) cortou o marcador, bateu de esquerda no ângulo e concluiu sua jogada com um salto mortal quase perfeito: 2 a 3.
Heracles Almelo 3 x 2 Jong AZ
O Heracles era apontado como grande favorito à vitória e correspondeu às expectativas no início com Sem Scheperman, que abriu o placar já aos seis minutos. O Jong AZ, porém, respondeu com Hessel de Wit, que completou para as redes após passe do irmão gêmeo Tycho de Wit.
A noite ficou ainda melhor para os irmãos De Wit. Tycho apareceu livre no segundo pau e transformou um cruzamento primoroso de Jesper Zwart em assistência: 1 a 2.
Jean-Paul N'Djoli apareceu pouco no jogo, mas precisou de apenas um lance no segundo tempo para marcar seu décimo gol da temporada. O francês completou com categoria um cruzamento venenoso de Max Hauswirth: 2 a 2.
O Heracles foi em busca da vantagem e a encontrou. Thomas Bruns, que saiu do banco, mostrou sua classe com um passe sutil para Scheperman, cujo chute desviado entrou após bater na parte interna da trave: 3 a 2.
FC Emmen 1 x 2 De Graafschap
O De Graafschap vive até aqui uma temporada ruim, mas não precisou esperar muito em uma chuvosa Emmen para ter um alento. Julian Kania foi acionado com sorte no segundo pau e mandou para as redes: seu terceiro gol na temporada.
Os Superboeren não conseguiram sustentar a vantagem e sofreram o empate pouco depois da meia hora, com Jack Cooper-Love, que reagiu com atenção e completou para o gol.
Logo depois de Mustafa Abdullatif acertar a parte de fora do travessão pelo Emmen, o De Graafschap golpeou do outro lado. Django Warmerdam recebeu após uma cobrança de lateral e não deu chances ao goleiro Sam Karssies: 1 a 2.
MVV Maastricht 0 x 4 Almere City
No decepcionante primeiro tempo, o Almere foi a equipe superior. Os visitantes de Flevoland foram dominantes, sem realmente criar momentos perigosos. O MVV melhorou um pouco depois, mas não houve gols antes do intervalo.
A torcida da casa se animou após o intervalo quando Lennerd Daneels, depois de um forte drible, soltou um chute perigoso. A tentativa do belga passou por cerca de um metro para fora. No meio da segunda etapa, enfim saiu o gol de abertura, embora para o Almere. Ferdy Druijf apareceu livre na área e acertou o alvo após a bola bater na parte de baixo do travessão: 0 a 1.
Foi um gol de alívio para o Almere, que pouco depois também fez o 0 a 2. Emmanuel Poku teve muito espaço pela direita e cruzou com perfeição para Marley Dors, que ampliou com a parte interna do pé.
Na reta final, Olivier de Nijs também deixou o dele. Ele aproveitou a sobra de bola na área e bateu forte para marcar: 0 a 3. E não parou por aí, porque Poku também aproveitou o mar de espaço: 0 a 4.
FC Eindhoven 2 x 1 FC Dordrecht
Com quatro pontos em cinco jogos, o Dordrecht começou a temporada de forma bastante decepcionante, e por isso uma vitória em Eindhoven era muito desejada. O início também foi ótimo, já que Martin Vetkal colocou De Schapenkoppen em vantagem após quinze minutos.
Por muito tempo, parecia também que o 0 a 1 seria o placar do intervalo, mas um minuto antes da pausa para o chá saiu o empate. Um cruzamento vindo da direita foi fatalmente desviado por Dordt, o defensor Jaden Pinas: 1 a 1.
Com Owen Renfrum, o Eindhoven virou o jogo no segundo tempo. O lateral-direito de dezenove anos cabeceou para as redes uma cobrança de falta de Guus Beaumont: 2 a 1.
Jong Ajax 0 x 2 RKC Waalwijk
Depois de uma fase inicial tranquila, Pharell Nash criou o primeiro perigo, mas viu seu chute no canto curto ser defendido. Jano Monserrate mostrou pouco depois que tem uma pancada forte, embora sua finalização tenha saído por pouco.
Após o intervalo, o RKC mostrou mais de si e também poderia ter aberto o placar com Thijs van Leeuwen. O atacante surpreendeu Joeri Heerkens com sua tentativa, que não foi suficientemente precisa.
Completamente contra a relação do jogo, o RKC abriu o placar de forma feliz na reta final. Virgil Misidjan viu sua cobrança de falta desviada acabar no fundo da rede de Heerkens: 0 a 1.
Nos acréscimos, Yoram van der Veen liquidou a partida. O reserva cortou para dentro e marcou com um chute firme: 0 a 2.
Helmond Sport 3 x 1 Jong PSV
O Jong PSV entrou em campo na sexta-feira com a contratação milionária Ayoni Santos entre os titulares, mas, mesmo com o reforço vindo do Sparta, os jovens de Eindhoven não conseguiram evitar a derrota.
Uma partida equilibrada também resultou, após 45 minutos, em um placar igualmente equilibrado. Livio Cicero e Kyano Penso fizeram o 1 a 1 no intervalo. A quinze minutos do fim, o VVV arrancou para a vitória. Aos 76 minutos, Joep van der Sluijs colocou o time da casa em vantagem e, um minuto depois, Tarik Essakkati definiu o placar final: 3 a 1.
VVV-Venlo 3 x 1 TOP Oss
O VVV-Venlo deu na sexta-feira uma sequência adequada ao meritório início de temporada. Os venlonaren mostraram bastante eficiência na primeira meia hora. Enquanto o TOP Oss desperdiçou chances, o time da casa foi letal.
O primeiro gol entrou para a súmula como gol contra de Delano Vianello, que mandou para a própria rede uma finalização do estreante entre os titulares Matheos Tsigkas. Poucos minutos depois, com o mesmo Tsigkas, saiu imediatamente o 2 a 0.
Antes do intervalo, o TOP Oss reagiu com o atacante Franslyn Nsingi, mas a dez minutos do fim Mohammed Odriss, com seu primeiro gol no futebol profissional, pôs fim a qualquer incerteza: 3 a 1.