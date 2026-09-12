A transferência de Richarlison para o Vasco da Gama melou no último momento. O atacante de 29 anos, que não podia mais contar com minutos no time principal do Tottenham Hotspur, não chegou a um acordo pessoal com o clube brasileiro. É o que informa o The Independent, com base em fontes da agência de notícias Press Association (PA).

O técnico do Spurs, Roberto De Zerbi, deu recentemente a Richarlison um sinal especialmente doloroso e revelador ao destinar a última vaga “estrangeira” na lista da Premier League não a ele, mas a Xavi Simons, que atualmente está lesionado no joelho.

Richarlison foi rebaixado para o sub-21 do Spurs e parecia que deixaria o clube neste verão rumo ao seu ex-clube Everton. Só que nunca houve acordo e, por isso, o artilheiro de 29 anos corria o risco de enfrentar um semestre sem perspectiva.

Mas o Vasco da Gama, em seu país natal, o Brasil, parecia oferecer uma saída. Tratava-se de uma transferência em definitivo: um empréstimo não era possível porque o Spurs já emprestou seis jogadores a clubes internacionais e, com isso, atingiu o limite máximo de acordo com as regras da FIFA.

O Vasco da Gama chegou a um acordo com o Spurs sobre o valor da transferência. Mas o próprio atacante não se acertou com o clube brasileiro, informa o The Independent com base na PA. Com isso, o negócio melou.

O próprio Richarlison diz que o “problema” estava no Spurs, afirma ele em um vídeo no Instagram. “Recebi outras propostas, mas deixei muito claro que queria ficar no Vasco até dezembro. Infelizmente, o Tottenham estabeleceu um limite para o período de empréstimo, e por isso não deu certo.”

Aliás, no início desta semana ainda foi divulgado que Richarlison quer rescindir imediatamente seu contrato com o Spurs, que vai até meados de 2027. “O estafe do atacante entende que o Tottenham não pode tomar a decisão de banir o jogador do time principal para o sub-21”, escreveu o brasileiro Globo sobre o caso.

Se isso não acontecer, Richarlison parece ter de se contentar com um papel no Tottenham Hotspur sub-21 no próximo semestre. O Spurs contratou o jogador, que soma 54 partidas pela seleção, em 2022, vindo do Everton. Desde então, ele disputou 134 partidas pelos londrinos, nas quais anotou 32 gols e 15 assistências.