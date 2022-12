Richarlison sai em defesa de Tite: "é hora de parabenizar ele também"

Atacante destaca a importância de ter poupado contra Camarões para a boa vitória contra os coreanos

Depois da boa vitória sobre a Coreia do Sul, por 4 a 1, e que garantiu a classificação do Brasil para as quartas de final da Copa do Mundo do Qatar, Richarlison saiu em defesa do técnico Tite, que recebeu críticas por parte da torcida e por alguns ex-jogadores ao ter optado por entrar com time reserva contra Camarões.

Caso entrassem em campo diante de Camarões, os titulares teriam apenas dois dias antes do confronto contra a Coreia do Sul. Por isso, já classificado, Tite optou por segurar os titulares para o confronto das quartas.

"No último jogo muitos criticaram o professor por ter poupado parte da equipe, mas foi importante porque os dois primeiros jogos foram muito pesados, a perna pesou um pouco e é isso que muitos não entendem. Tem que parabenizar o professor, ele entende, sabe de futebol e a gente mostrou a intensidade desde o primeiro minuto hoje. Isso foi base de ter poupado a gente também no jogo passado. Tem que dar os méritos para ele. Na hora de criticar, muitos criticam, então é hora de parabenizar ele também”, disse o camisa 9 da seleção brasileira.

Richarlison também comentou sobre a comemoração com Tite, que fez a dancinha do “pombo”. O atacante revelou que os movimentos foram ensaiados durante a preleção, ainda no hotel, antes da saída para o estádio.

“É importante esse clima alegre, feliz, a alegria do professor nos contagia dentro de campo. A gente ensaiou essa dancinha na preleção, lá no hotel. É importante o professor estar feliz também, ele feliz, todo mundo fique feliz ali dentro de campo”.

A seleção brasileira volta a campo na próxima sexta-feira (09), diante da Croácia, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar. A partida acontece às 18h do horário local (às 12h de Brasília).