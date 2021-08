Richarlison para presidente da Fifa: "Ano que vem é no Qatar, hein, careca?"

Após vencer da Espanha neste sábado (07) na final olímpica, por 2 a 1, o atleta soltou essa para o presidente; confira detalhes

Que o Richarlison é bem-humorado, todo mundo já sabe. Mas a coragem e audácia do atleta ao brincar com ninguém menos que Gianni Infantino, presidente da Fifa, não é para qualquer um!

O atacante conquistou o ouro olímpico e não perdoou nem o mandatário.

O que disse Richarlison para o presidente da Fifa?

Após vitória sobre a Espanha por 2 a 1, na final dos Jogos de Tóquio 2020, o Brasil foi medalhista de ouro pela segunda vez consecutiva, depois da Rio 2016, quando venceu a Alemanha nas penalidades.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Na subida ao pódio, o presidente da Fifa passou entregando as medalhas aos jogadores de cada seleção, incluindo a brasileira.

Richarlison, um tanto empolgado pela vitória, disse a seguinte frase para Gianni Infantino: "Ano que vem é no Qatar, hein, careca?", se referindo a Copa do Mundo no Qatar de 2022, que ocorre ano que vem, caso a pandemia da Covid-19 seja devidamente controlada.

ano que vem é no Qatar ein, careca 🥇 kkkkkkk @richarlison97 pic.twitter.com/ujvIL8cexL — Julio Velasco (@eujuliovelasco) August 7, 2021

O jogador foi artilheiro do futebol masculino nas Olimpíadas de Tóquio 2020, com cinco gols (três contra a Alemanha e dois contra a Arábia Saudita).