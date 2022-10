Richarlison sente panturriha e é substituído em Tottenham x Everton

Atacante caiu no gramado sozinho e pediu substituição; lance preocupa por proximidade com a Copa do Mundo

Camisa 9 da seleção brasileira, Richarlison precisou ser substituído no segundo tempo do jogo entre Tottenham e Everton, pela Premier League. O atacante sentiu um problema na coxa esquerda e caiu no gramado, fora do lance da disputa de bola.

Logo depois de uma jogada de ataque do Tottenham, Richarlison caiu sozinho no campo, mesmo sem ter sido tocado por nenhum adversário. Ele abaixou o meião e fez um sinal para a equipe médica. Na partida do meio de semana, o atacante já tinha sentido um incômodo no joelho, mas nada que o fizesse sair de campo, por isso foi escalado para a partida deste sábado (15), diante do Everton, seu ex-time.

Richarlison só deve realizar exames neste domingo (16). A preocupação, no entanto, é que seja o mesmo problema que sentiu em dezembro de 2021, na mesma panturrilha. Na ocasião, ele sofreu uma ruptura no local e ficou cerca de 2 meses afastado dos gramados, fato que o tirou da primeira convocação deste ano.

"Não sabemos ainda (detalhes), esperamos que não seja algo sério em sua panturrilha. Vamos fazer uma ressonância amanhã para entender melhor, esperamos que não seja sério", disse o técnico Antonio Conte após o jogo.

Faltando apenas 36 dias para o início da Copa do Mundo do Qatar e 41 para a estreia da seleção brasileira na competição, a preocupação com as lesões dos atletas aumentam. Richarlison é figura quase certa na lista do técnico Tite, que divulga no dia 7 de novembro, dos 26 convocados que tentarão o hexa.

No dia 21 de outubro, a seleção brasileira entrega uma lista à FIFA com 55 pré-convocados. Desta lista, o técnico vai reduzir até os 26. A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo diante da Sérvia, no dia 24 de novembro. Antes, encara uma semana de preparação em no CT da Juventus, em Turim, na Itália.