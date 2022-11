Richarlison ou Richarlyson: atacante da seleção brasileira x ex-jogador do São Paulo

Torcedores têm feito confusão entre o atual jogador do Brasil e do Tottenham, e o ex-São Paulo e atual comentarista

No dia 24 de novembro de 2022, a seleção brasileira fez sua estreia na Copa do Mundo do Qatar contra a Sérvia e assumiu a primeira posição do Grupo G, que conta também com Suíça e Camarões. A vitória do Brasil veio com dois gols do camisa 9, centroavante titular da Amarelinha.

Mas uma dúvida tem sido criada, desde os mais simples torcedores até os mais fanáticos, principalmente após o surgimento do atual artilheiro brasileiro: o atacante do Tottenham se chama Richarlison ou Richarlyson?

Autor dos dois gols do Brasil na estreia da Copa do Mundo do Qatar, o atacante Richarlison, do Tottenham, está sendo confundido com o ex-jogador do São Paulo e Atlético-MG Richarlyson. Afinal, a pronúncia é a mesma, mas com carreiras diferentes.

Richarlison, que defende a seleção brasileira em 2022, no Qatar, tem 25 anos e deu os seus primeiros passos no futebol profissional no América-MG antes de assinar com o Fluminense. Em 2017, depois de um ano e meio, se transferiu para o futebol inglês, quando passou por Watford e Everton, antes de se transferir para o Tottenham nesta temporada, onde marcou dois gols em 14 jogos disputados.

Do outro lado, Richarlyson, atualmente com 35 anos, deixou os gramados em 2021 e atualmente é comentarista do Grupo Globo. Revelado pelo Fortaleza, ganhou notoriedade nacional quando vestiu a camisa do São Paulo e conquistou o Mundial de Clubes e foi tricampeão brasileiro.