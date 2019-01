Richarlison EXCLUSIVO: Vida na Inglaterra tem churrascos com David Luiz e adaptação à função de "9"

Uma das sensações da Premier League, atacante brasileiro abre o jogo e faz várias revelações em entrevista exclusiva à Goal Brasil

Depois de explodir no Watford na última temporada e atrair o interesse de vários gigantes ingleses, Richarlison se transferiu para o Everton antes do início desta temporada pela incrível quantia de 45 milhões de libras (cerca de R$ 225 mi). E como foi no clube de Elton John, a parceria com o técnico Marco Silva também deu muito certo na terra dos Beatles.

Um dos grandes destaques da Premier League, Richarlison tem nove gols e uma assistência na competição nesta temporada e teve uma rápida adaptação ao Everton, assim como foi na chegada ao futebol inglês, quando ele rapidamente se tornou sensação no Watford.

Existem vários fatores para o rápido e enorme sucesso de Richarlison na Inglaterra. Entre eles, churrascos na casa de David Luiz com outros brasileiros em atividade no futebol inglês, a parceria com Gomes e seu estilo de jogo. No entanto, não foi fácil como parece. Em entrevista exclusiva à Goal Brasil, o atacante tupiniquim contou sobre sua vida na Inglaterra, a adaptação, as resenhas, a vida extracampo e também revelou que enfrentou problemas para conseguir brilhar na terra da Rainha.

Richarlison, por exemplo, teve problemas com a alimentação, especialmente em seu início de caminhada na Inglaterra, e chegou a perder 5kg. Ele, porém, conseguiu superar isso para brilhar no futebol inglês.

Na conversa com a reportagem, o atacante falou sobre isso, o relacionamento com o técnico português Marco Silva, as especulações envolvendo seu nome e muito mais. E calma que é só a primeira parte do papo! Nesta quinta-feira (24), na segunda parte, você irá conhecer mais da vida pessoal de Richarlison e seu início na Seleção Brasileira. Enquanto isso, confira a primeira parte do bate-papo:

Vários jogadores da Seleção atuam na Inglaterra como você. Você tem um relacionamento com o pessoal, conversa e encontra com eles?

"Com certeza. O Gomes (ex-companheiro dele no Watford) já foi o goleiro da Seleção, agora tem o Willian, o Jesus, o Firmino... Eu sempre converso e encontro com eles. São poucos brasileiros na Inglaterra, então a gente se reúne de vez em quando, marca um churrasco e conversa e distrai um pouco."

Costuma ser na casa de quem esse churrasco?

"Costuma ser na casa do David Luiz. A casa dele é muito grande (risos), então dá pra fazer um churrasco bacana, tem piscina... A gente marca a resenha lá. Ainda mais que o David gosta pouco de resenha (risos). O David é muito gente boa, é uma boa que me acolheu aqui muito bem, assim como o Gomes."

Você falou do Gomes... Ele é como se fosse um pai para você na Inglaterra, né?

"Muito, cara. O Gomes foi o cara que arrumou tudo para mim. Arrumou casa, carro. Quando estava no Watford, ele ficava comigo na minha casa o tempo inteiro. A gente almoçava e jantava junto, de vez em quando ele dormia aqui. A gente saiu muito junto também. A gente foi em vários pontos turísticos juntos. E no clube, ele me ajudava demais. Quando eu não entendia o que o técnico falava era ele quem me ajudava e ensinava."

Pô, ele te pagava um jantar de vez em quando não? Comia na sua casa todo dia (risos)...

"(Risos) Nada, pô, de boa. Ele é de casa. Comida brasileira, né, então aquele arroz com feijão não faltava nunca."

E comida, gostou da inglesa ou segue só na brasileira?

"Ah, prefiro ficar na brasileira (risos). Quando eu cheguei na Inglaterra, eu emagreci 5kg, porque estava morando em um hotel e a comida não descia. Tinha muita pimenta. Aí eu acabava comendo hambúrguer e batata só."

Nada de feijão no café da manhã então?

"Agora tá de boa. Eu descobri um omelete (risos). O pessoal faz um omelete no café da manhã e como omelete com suco. No almoço, eu sempre almoço com a equipe, porque no Everton todo mundo almoça junto, então estamos sempre conversando no almoço e no café da manhã."

Mesmo com esse problema que contou, você começou arrebentando no Watford...

"Cara, o que ajuda muito é o treinador (Marco Silva, hoje técnico dele no Everton e que o levou para o Everton), que confiou em mim no início. Eu já cheguei jogando, mostrando serviço e ele gostou, me colocou para jogar."

Você ficou chateado quando ele saiu do Watford?

"Fiquei. Ele foi o cara que me ligou chamando para vir jogar na Inglaterra. Na hora que eu recebi a notícia de que ele tinha saído foi difícil. Eu estava dormindo, aí o Gomes que me contou. Eu fiquei muito triste, na hora até postei no Twitter meio triste e nervoso."

Como foi o reencontro com ele no Everton? O que ele tem de especial para te fazer render tão bem e te levar para o Everton?

"O trabalho que eu fiz no Watford pesou. Se eu não tivesse feito um bom trabalho com ele no Watford, ele não ia me contratar. Ele sabe da confiança que ele me passa. Ele é como um pai pra mim. Ele é o cara que me trouxe para a Inglaterra. Ele me ligou para me levar para o Watford, me deu muita confiança para jogar na Premier League e estou muito feliz em poder ajudar ele dentro de campo. Ele me ajuda muito, muito mesmo."

Chelsea, Manchester United e muitos clubes estavam interessados em você, mas você escolheu o Everton, que é tradicional, mas não está no mesmo nível. O que o Marco Silva fez para te convencer a ir para o Everton?

"Interesse teve de vários clubes, mas a única proposta que chegou foi do Everton, que foi muito boa e todos ficaram felizes. Foi bom para mim, para o Watford e para o Everton. Eu só quero agradecer ao Everton pela oportunidade e ao Watford por ter aberto as portas para mim na Inglaterra. Para mim não chegou nada. Eu vejo as matérias nos jornais. Falaram de Arsenal, Tottenham, Chelsea, Manchester United, mas para mim nunca chegou nada."

Você tem algum sonho, vontade de jogar em alguma liga ou algum clube específico?

"Tenho o sonho de jogar uma Copa do Mundo e ganhar uma Champions League. Não tenho o desejo de jogar em uma liga específica. A melhor liga do mundo é a Premier League e estou feliz aqui na Inglaterra. Aqui estão os melhores jogadores do mundo, a liga é muito disputada, é a mais disputada, são praticamente sete times disputando o título. Estou muito feliz aqui."

Sobre isso, você tem se destacado desde o início na Inglaterra. Chamou atenção a sua adaptação tão rápida assim. Além do Marco Silva e do Gomes, o que te ajudou a ter uma adaptação tão rápida na Premier League?

"O futebol aqui é muita velocidade, força, muito dinâmico, então encaixou bem com as minhas características. Foi o que o scout do Marco Silva viu e por isso me chamaram. Eu me dei bem em vir pra cá. Quero continuar evoluindo para conquistar coisas maiores."

No que você mais evoluiu nesse tempo na Premier League?

"A parte física e a parte tática, ambas são muito necessárias aqui, porque se tiver um buraco na marcação, é risco de gol, então sempre me pedem para fechar o meio e ser intenso nos treinamentos, porque os jogos são muito intensos e difíceis. No Brasil, a gente pode ficar uns cinco segundos com a bola no pé, pensar... Aqui, quando a bola chega, já tem dois marcadores em cima de você, então é muito mais rápido e difícil."

Sobre isso, além dos gols e das boas atuações, você tem se destacado por ajudar muito na marcação, inclusive, como disse. Um caso recente foi contra o Chelsea, quando o Marco Silva até te elogiou por voltar para marcar o Jorginho, volante dos Blues...

"Eu fico muito feliz em receber esses elogios e ajudar a equipe. No ano passado, muita gente disse que meu rendimento caiu na metade final da temporada, mas na verdade, eu estava jogando mais pela equipe do que por mim mesmo. Eu sou um cara que pensa mais na equipe do que em mim. Com certeza o individual é importante, mas o mais importante é a equipe, ajudar a equipe e jogar para o time. Contra o Chelsea aconteceu isso, o Marco Silva fez uma formação que eu tinha que marcar os volantes, e eu dei o máximo, porque era uma formação nova. E é assim. Onde o professor me colocar para jogar, eu vou dar meu máximo para ajudar o time."

(Fotos: Getty Images)

Você tem marcado muitos gols e é o artilheiro do Everton. Você está feliz sendo o '9' do time ou acha que o Everton precisa de um centroavante?

"Joguei vários jogos como '9', mas se chegar outro que joga na posição, é sempre bom, porque a Premier League demanda um elenco muito forte. É sempre bom ter jogadores que possam nos ajudar no ataque. Se vier um camisa 9, vai nos ajudar bastante."

E como tem sido esse início no Everton. Tem gostado do clube e da cidade?

"Tenho jogado bem, marcando muitos gols, trabalhando forte e estou gostando muito do clube. Estou muito feliz no Everton. É um clube muito bom, de estrutura muito boa, os torcedores amam o clube e os jogadores."

Você acha que o Everton tem condições de entrar entre os seis, talvez até quatro primeiros colocados da Premier League?

"É um passo de cada vez. A gente sabe da qualidade das outras equipes. São equipes que fazem grandes contratações no mercado, estão na Champions League e sempre brigam por títulos. É difícil (ficar entre os seis, quatro primeiros), mas não é impossível. A gente está lutando e trabalhando muito para tentar chegar no sétimo ou sexto lugar."