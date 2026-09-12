Richarlison está profundamente decepcionado com o Tottenham Hotspur e se manifesta no Instagram

A transferência de Richarlison para o Vasco da Gama melou no último momento. O atacante de 29 anos, que já não podia contar com minutos no time principal do Tottenham Hotspur, não chegou a um acordo pessoal com o clube brasileiro. A informação é do The Independent, com base em fontes da agência de notícias Press Association (PA).

Recentemente, o técnico do Spurs, Roberto De Zerbi, deu a Richarlison um sinal particularmente doloroso e revelador ao destinar a última vaga ‘estrangeira’ na lista da Premier League não a ele, mas a Xavi Simons, que atualmente está lesionado no joelho.

Richarlison foi rebaixado para o sub-21 do Spurs e parecia estar de saída neste verão para seu ex-clube Everton. No entanto, nunca houve acordo e, assim, o artilheiro de 29 anos corria o risco de enfrentar um semestre sem perspectivas.

Mas o Vasco da Gama, em seu país natal, o Brasil, parecia oferecer uma solução. Tratava-se de uma transferência definitiva: um empréstimo não era possível porque o Spurs já emprestou seis jogadores a clubes internacionais e, com isso, atingiu o limite máximo de acordo com as regras da FIFA.

O Vasco da Gama chegou a um acordo com o Spurs sobre o valor da transferência. Mas o atacante não chegou a um entendimento com o clube brasileiro, informa o The Independent, com base na PA. Por isso, o negócio melou.

O próprio Richarlison diz que o ‘problema’ estava no Spurs, afirmou ele em um vídeo no Instagram. “Recebi outras propostas, mas deixei muito claro que queria ficar no Vasco até dezembro. Infelizmente, o Tottenham impôs um limite ao período de empréstimo, e por isso não deu certo.”

Aliás, no início desta semana ainda foi revelado que Richarlison quer rescindir imediatamente seu contrato com o Spurs, que vai até meados de 2027. “O estafe do atacante entende que o Tottenham não pode tomar a decisão de banir o jogador do time principal para o sub-21”, escreveu o brasileiro Globo sobre o caso.

Caso isso não aconteça, Richarlison parece ter de se contentar no próximo semestre com um papel no Tottenham Hotspur sub-21. O Spurs contratou o jogador de 54 partidas pela seleção em 2022, vindo do Everton. Desde então, ele disputou 134 jogos pelos londrinos, nos quais marcou 32 gols e deu 15 assistências.