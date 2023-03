Richarlison e Marquinhos são cortados da seleção brasileira

Atacante se lesionou atuando pelo Tottenham e zagueiro não se recuperou de lesão

Richarlison e Marquinhos foram cortados da seleção brasileira. O atacante se lesionou na partida deste sábado (18), entre Tottenham e Southampton, ele deixou o gramado chorando. Já o zagueiro do PSG, não se recuperou de uma lesão muscular.

O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, esteve em contato com o departamento médico do Tottenham e soube que Richarlison não tem condições de jogo. O técnico Ramon Menezes ainda estuda a possibilidade de convocar mais dois jogadores para suprir as ausências de Richarlison e Marquinhos.

A seleção brasileira encara o Marrocos, no dia 25 de março, em Tânger, no primeiro jogo depois da Copa do Mundo do Qatar. A partida é válida pela data FIFA. Ainda sem treinador, Ramon Menezes, técnico da sub-20, é quem vai comandar a equipe.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, espera que na próxima data FIFA, que acontece em junho deste ano, a seleção brasileira já tenha um novo técnico. A expectativa é por uma conversa com o Real Madrid e Carlo Ancelotti, o nome preferido do mandatário para assumir o cargo.