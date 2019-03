Ricardo Goulart já aparece como grande referência do Palmeiras em 2019

O meia-atacante ocupou a lacuna deixada com a lesão de Willian em 2018 e já aparece como jogador mais decisivo para o time até aqui

Ricardo Goulart foi a principal contratação do para 2019, e além da expectativa gerada pelo futebol mostrado pelo entre 2013 e 2014 – conquistando o bicampeonato brasileiro – também encontrou sucesso no futebol chinês especialmente sob o comando de Luiz Felipe Scolari no Guangzhou Evergrande.

Foram 57 gols e 34 assistências em 101 jogos na sob o comando de Felipão – participação direta em 0,9 gols a cada jogo. Um número de respeito, ainda que inserido em uma liga que não seja das mais fortes. Mas o início de Goulart neste Palmeiras de Felipão anima e já coloca o meia-atacante de 27 anos como um dos melhores do time, hoje talvez atrás somente de Dudu, craque na conquista do Brasileirão de 2018.

Depois da grande exibição desta terça-feira (12) na Libertadores da América, onde decidiu com gol e duas assistências nos 3 a 0 sobre o , do , pela segunda rodada do Grupo F, Goulart talvez tenha chamado para si o mérito de ser até mesmo o melhor jogador do Palmeiras neste início de 2019. Atuando como principal articulador no 4-2-3-1 e titular nos últimos três de seus cinco jogos até aqui, o camisa 11 hoje é quem mais decide na equipe de Felipão.

Considerando e Libertadores, Ricardo Goulart soma três gols e o mesmo número de assistências em cinco partidas. Nenhum outro jogador palmeirense decidiu mais vezes nesta temporada em que a equipe ainda busca a sua melhor forma. O jogador também supre a lacuna deixada pela lesão de Willian Bigode, no final da última temporada. Na frieza dos números, até mesmo supera.

👌⚽️ De pé em pé até a cabeçada forte de Ricardo Goulart! Golaço do @Palmeiras e explosão da torcida no @AllianzParque! Foi o segundo... pic.twitter.com/ew5rSVY6mu — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) 13 de março de 2019

Sob o comando de Felipão, Willian disputou 14 partidas. Foram dois gols e três assistências considerando Campeonato Brasileiro e Libertadores – um nível mais difícil em relação ao momento da temporada. Jogou a maioria das vezes aberto pelos lados, quase sempre se aproximando e entrando dentro da área para finalizar.

Ricardo Goular Jogos Gols Assistências Libertadores 2 1 2 Paulista 3 2 1 Total 5 3 3

De qualquer forma, recuperado de lesão no joelho, Ricardo Goulart demonstra estar à altura das expectativas. Hoje é a referência técnica do time, ainda que o grande símbolo ainda seja Dudu por tudo o que envolve a sua relação com o Palmeiras. Ocupou absolutamente, ainda que em posicionamento diferente, o vácuo deixado por Willian na parte ofensiva.