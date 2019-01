Ricardo Goulart agradece esforço palmeirense

Após meses de especulação, Ricardo Goulart chega por empréstimo de uma temporada no Palmeiras

O Palmeiras anunciou na manhã desta terça-feira (15), a contratação por empréstimo de Ricardo Goulart. Liberado pelo Guangzhou Evergrande para atuar com o time paulista até o final de dezembro deste ano, o jogador chega ao clube como uma das grandes promessas para 2019.

Por meio das redes sociais da equipe Alviverde, o atleta aproveitou para agradecer ao empenho da diretoria durante a negociação e enviou um recado aos torcedores do Verdão.

Ainda sem data para estreiar com o Palmeiras, Goulart se recupera de uma cirurgia no joelho direito realizada no final da última temporada.