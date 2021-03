Revoltado com arbitragem em Arsenal x Tottenham, Mourinho iguala recorde negativo

Derrotado por 2x1 pelo Arsenal no clássico deste domingo (14), Mourinho já tem o mesmo número de derrotas em ligas nacionais pelo Spurs

Nem o golaço de letra de Erik Lamela salvou o Tottenham da decepcionante derrota por 2x1 contra o Arsenal neste domingo (14), e Mourinho não perdeu a oportunidade de criticar a arbitragem.

Após abrir o placar com a pintura do argentino, os Spurs cederam o empate ainda no primeiro tempo, com gol de Martin Odegaard. Aos 20 do segundo tempo, em um pênalti bastante polêmico, Lacazette virou para os Gunners e definiu a derrota dos visitantes.

Falando à SkySports ao final da partida, Mourinho reconheceu a superioridade dos rivais no primeiro tempo, mas criticou duramente a arbitragem na decisão pela penalidade em Lacazette, que segundo ele foi marcada de forma incorreta.

“Fomos mal no primeiro tempo, então o 1-1 não foi um reflexo justo do jogo na primeira etapa. Defendemos mal, não tivemos intensidade nem pressionamos o Arsenal. Só no segundo tempo tivemos espaço para melhorar, e conseguimos”, disse o português.

“Tivemos dúvidas sobre o pênalti marcado por Michael Oliver, mas é impossível falar com eles (arbitragem), já que eles se recusam. Conferi a jogada no iPad e, se alguém concordar com a decisão pelo pênalti, ele deve ser um grande torcedor do Arsenal” desabafou o treinador.

Com 28 partidas disputadas na Premier League 2020-21, Mourinho já iguala seu pior desempenho em ligas nacionais, com nove derrotas. O pior resultado havia acontecido em 2015-16, quando comandava o Chelsea, considerando todos os 38 jogos da Premier League daquela temporada.

Sétimo colocado da competição, os Spurs perdem uma boa sequência de três vitórias consecutivas, e se abaixo das zonas de classificação para Liga dos Campeões e Liga Europa. Os próximos dois compromissos serão fora de casa, contra Aston Villa (dia 21) e Newcastle (03/04).