Reviravolta repentina em torno do hat-trick de Nacho Ferri após discussão entre a KNVB e a Opta

Nacho Ferri marcou três vezes na vitória sobre o PEC Zwolle por 7 a 0, mas inicialmente teve apenas dois gols contabilizados pela empresa de dados Opta. A KNVB rapidamente concluiu que o espanhol havia, sim, marcado três vezes. As duas partes divergiram na interpretação, mas agora a Opta voltou atrás em sua decisão e acabou atribuindo o gol a Ferri.

O 1 a 0 do Feyenoord foi inicialmente registrado como gol contra de Simon Graves, que foi atingido pelo chute de Ferri e depois viu a bola entrar no gol. A ESPN, que utiliza os dados da Opta, por isso não creditou o gol ao jogador do Feyenoord.

Após o fim da partida, Ferri recebeu a bola do jogo do árbitro Alex Bos. O juiz registrou que o atacante realmente havia marcado três vezes. Por isso, Ferri também aparece como autor do gol na súmula oficial da partida.

"A observação do árbitro e, portanto, a súmula da partida são determinantes nesse caso", confirmou um porta-voz da federação à Algemeen Dagblad. "Oficialmente, o gol foi atribuído a Ferri."

A Opta, por sua vez, sustentava que se tratava de um gol contra de Graves. "Somos o parceiro oficial de dados da Eredivisie. Nossos números são a referência para as estatísticas oficiais usadas pela mídia. A KNVB utiliza seu próprio registro apenas para, por exemplo, o aplicativo Voetbal.nl."

Ainda assim, a empresa de dados reconheceu que o gol polêmico era difícil de avaliar. "É um caso duvidoso. Isso está sendo analisado por um grupo de pessoas. Pode ser que olhemos para isso mais uma vez ainda hoje. Mas vai mudar? Essa chance é muito pequena, a menos que de repente recebamos um novo ângulo de câmera", disse um porta-voz ao AD.

Agora, a Opta voltou atrás em sua decisão, e a empresa de dados finalmente atribuiu o gol a Ferri, que assim marcou seu primeiro hat-trick pelo Feyenoord.



