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Revés para Marrocos e o PSG: Hakimi deixa lesionado a partida contra o Brest

Brest x PSG
Brest
PSG
Campeonato Francês
A. Hakimi
França
Marrocos

O que aconteceu?

O marroquino Achraf Hakimi, lateral do Paris Saint-Germain, sofreu uma lesão muscular que o obrigou a deixar o campo poucos minutos antes do fim do primeiro tempo durante a partida de sua equipe contra o Brest, neste domingo, pela disputa do Campeonato Francês.

Hakimi apareceu visivelmente afetado por uma lesão no músculo adutor direito, depois de parar na linha lateral para examinar ele próprio o local da lesão, antes de pedir para sair de campo, no primeiro possível revés do Paris Saint-Germain em termos de lesões desde o início da temporada.

A equipe parisiense vencia por 1 a 0 quando o técnico foi obrigado a fazer a substituição aos 39 minutos, com Fabián Ruiz entrando no lugar de Hakimi.

A saída do lateral marroquino levou a uma alteração nas posições dos jogadores, já que Fabián Ruiz passou para o meio-campo, enquanto Warren Zaïre-Emery se deslocou para a posição de lateral direito para suprir a ausência de Hakimi.

A lesão de Hakimi acontece em um momento em que o Paris Saint-Germain conseguiu relativamente evitar lesões desde o começo da temporada, o que faz da gravidade da lesão do astro marroquino e do tempo provável de sua ausência motivo de expectativa para o período que se avizinha.

Campeonato Francês
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