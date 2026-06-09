Revés financeiro: Ajax perde processo de milhões envolvendo Antony e Lisandro Martínez

O Ajax ainda terá de pagar uma indenização de mais de 2 milhões de euros à agência de olheiros Gerards International Consultancy, que auxiliou nas transferências de Antony e Lisandro Martínez.

Foi o que determinou o Tribunal de Justiça de Amsterdã. O clube mais campeão da Holanda deveria ter pago as comissões mais cedo, pois o valor a ser pago ao olheiro Peter Gerards acabou ficando mais alto.

Isso fica claro na decisão publicada na terça-feira. Gerards já havia exigido anteriormente um valor superior a 2 milhões de euros do Ajax, mas o pedido foi indeferido pelo tribunal. Em recurso, o valor de milhões de euros foi finalmente concedido à Gerards International Consultancy.

No verão de 2022, Antony e Martínez transferiram-se para o Manchester United, o que rendeu ao Ajax mais de 160 milhões de euros.

A Gerards chamou a atenção do Ajax para as cláusulas do contrato de olheiros, nas quais estava estabelecido que sua empresa teria direito a uma remuneração caso um jogador por ela indicado gerasse receitas.

O Ajax alegou que Gerards havia renunciado a quaisquer direitos futuros por meio de uma carta de quitação definitiva em junho de 2020. O tribunal não aceitou esse argumento e decidiu que a quitação se referia exclusivamente a pagamentos devidos até o momento da assinatura.

Gerards manteve, assim, o direito a uma remuneração em transferências posteriores. Além disso, o Ajax foi condenado ao pagamento de juros e custas processuais.