Reunião de cúpula sobre o futuro de Wilfred Genee no Vandaag Inside

Uma importante reunião está marcada para segunda-feira sobre o futuro do Hoje Inside, informa o RealityFBI. O chefão John de Mol também participará. Dentro da Talpa, mudanças em torno da composição e, principalmente, da apresentação do programa da SBS6 estariam na mesa, com a posição de Wilfred Genee especialmente em debate.

Segundo fontes do RealityFBI, os nomes de Genee, Thomas van Groningen e Raymond Mens surgem durante as conversas. Uma substituição completa de Genee não parece ser o mais provável, mas uma estrutura em que o apresentador ceda parte de seus programas estaria claramente entre as possibilidades.

Esse cenário vai ao encontro de um desejo que o próprio Genee já havia manifestado anteriormente. Depois que René van der Gijp ganhou uma noite de folga por semana no Hoje Inside, Genee disse em maio deste ano que também gostaria de estar à mesa com menos frequência: “Eu também disse em determinado momento: ‘Então me deem também um dia de folga por semana.’ Bem, aí todo mundo ficou em polvorosa na mesma hora, então isso absolutamente não era uma opção.”

Na época, o próprio Genee apontou Thomas van Groningen como alguém que poderia substituí-lo. “Vejo que ele poderia absolutamente assumir isso, então essa possibilidade existe”, disse o apresentador em maio, depois de Van Groningen já ter comandado algumas edições do Hoje Inside.

A ideia de, de vez em quando, desempenhar outro papel também pareceu agradar Genee bastante. “Quando Thomas van Groningen assumiu aqueles programas no meu lugar, achei que teria de me acostumar e que acharia difícil. Mas no dia em que cheguei aqui e comecei com o programa, pensei: poxa, na verdade é muito legal fazer algo diferente.”

Além de Van Groningen, segundo o RealityFBI, também se fala sobre um papel maior para Raymond Mens, que poderia aparecer mais vezes à mesa. Além disso, a posição de Hélène Hendriks seria tema de conversa.

As conversas acontecem em um momento chamativo, porque Genee já vem sendo ligado há mais tempo a uma possível transferência para a RTL. Seu contrato atual com a Talpa vai até o verão de 2027 e anteriormente foi informado que de fato haveria negociações sobre uma saída para a concorrente.