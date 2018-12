Retrospectiva 2018: os maiores artilheiros do Brasil no ano

Confira quais foram os jogadores que mais estufaram as redes nesta temporada

A temporada 2018 chegou ao fim com um artilheiro inédito no somatório das competições oficiais disputadas. Gustavo, mais conhecido como Gustagol, balançou as redes 30 vezes e ficou no topo dos goleadores no futebol brasileiro.

O atacante de 24 anos foi um dos maiores destaques do Fortaleza, campeão da Série B nesta temporada. No Campeonato Cearense foram 14 tentos e outros 16 na segunda divisão do certame nacional.

Emprestado pelo Corinthians (onde vai jogar em 2019), Gustagol superou um atacante com apelido bem parecido na atual temporada: Gabigol fez 27 tentos pelo Santos e apesar de ter sido o primeiro jogador a ser, em um mesmo ano, artilheiro da Copa do Brasil (4 gols) e Brasileirão (18), não conseguiu a marca expressiva que leva em consideração todo o calendário. Escolha dos editores Mourinho não entendeu o que é e o que representa o Manchester United

River Plate x D'Alessandro é o maior reencontro de uma Libertadores recheada pela "Lei do ex"

O que é? Onde é possível assistir? Vai ser em português? Todas as respostas sobre o DAZN

FIFA 19 Ultimate Team: Messi, Griezmann e Jesus lideram Time da Semana 14, confira a escalação

Nos últimos dez anos, 2018 só contabilizou um artilheiro mais prolífico do que Robinho, que em 2016 fez 25 gols – o número mais baixo no recorte da década. Abaixo, confira quais foram os maiores goleadores do nosso futebol de clubes neste ano.

GUSTAGOL - Fortaleza - 30 gols

Gustavo em 2018: 45 jogos e 30 gols

O camisa 9 Tricolor fez um baita ano e sagrou-se artilheiro do Brasil. Os outros até tentaram, mas ninguém fez mais gols que o homem! Parabéns, GustaGOL. pic.twitter.com/HrMaWSdlzG — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) 5 de dezembro de 2018

Gustavo fez 14 gols no Campeonato Cearense e 16 na Série B do Brasileirão.

GABIGOL - Santos - 27

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)

O atacante, que esteve emprestado ao Santos pela Inter de Milão, foi o primeiro a ser artilheiro da Copa do Brasil (4 gols) e Brasileirão (18) em uma única temporada.

ARTHUR - Ceará - 24

(Foto: Lucas Moraes/Cearasc.com/Divulgação)

O jovem de 20 anos foi um dos maiores destaques do Ceará: fez 7 gols no Brasileirão, um na Copa do Brasil, 11 no caminho do título cearense e 5 na Copa do Nordeste. Em 2019, defenderá a camisa do Palmeiras.

OUTROS

(Foto: Pedro Vilela/Getty Images)