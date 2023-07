Retrô x Bahia de Feira ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série D

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pela 12ª rodada; veja como acompanhar na internet

Retrô e Bahia de Feira, se enfrentam na tarde deste sábado (8), às 17h (de Brasília), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata- PE, pela 12ª rodada do Brasileirão Série D. A partida não teve transmissão confirmada.

A partida é válida pelo Grupo A4, os donos da casa estão na liderança da tabela com 23 pontos e nenhuma derrota até aqui. Enquanto o adversário está logo abaixo, na vice colocação, com 18 pontos e somente uma derrota. Apesar do Retrô já estar matematicamente classificado para a próxima fase, o Bahia ainda precisar vencer mais uma para também carimbar o passaporte.

Na última rodada, o Retrô venceu fora de casa o Atlético da Bahia pelo placar de 2 a 1, já o Bahia de Feira empatou no 0 a 0 contra o Jacuipense, também fora.

No histórico de confronto, foram três jogos entre eles e nunca houve vencedor, com exatos três empates pelo placar de 1 a 1.

Prováveis escalações

Retrô: Jean, Radsley, Israel, Renan, Alencar, Giva, Kevyn, Marcão, Romulo, Fernandinho e Luis.

Bahia de Feira: Vitor Verícimo; Marcus Vinícius, Eric Almeida, William dos Anjos e Weverton Almeida; Fábio Bahia, Raphael Ribeiro, Pablo Santos e Wesley; Marcelo Pereira e Thiago de Oliveira.

Desfalques

Retrô

Sem desfalques confirmados.

Bahia de Feira

Sem desfalques confirmados.

Quando é?