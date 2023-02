Retrô x Santa Cruz ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Pernambucano

Equipes se enfrentam neste sábado (25), pela primeira rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Retrô e Santa Cruz entram em campo na tarde deste sábado (25), às 16h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em jogo atrasado válido pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Vice-líder do estadual com 16 pontos, o Retrô vem de duas vitórias seguidas e sabe assume a ponta da tabela caso ganhe. Já o Santa Cruz está em sexto lugar, com 11 pontos. O time, entretanto, busca um triunfo para ganhar mais posições.

Prováveis escalações

Escalação do Retrô: Jean, Pedro Costa, Yuri, Guilherme Paraíba, Edson Lucas, Alencar, Rômulo, Radsley, Fernandinho, Mascote e Matheus Serafim.

Escalação do Santa Cruz: Geaze, Jadson, Ítalo, Alemão, Gabriel Yano, João Erick, Arthur, Anderson Paulista, Ariel, Lucas Silva e Pipico.

Desfalques

Retrô

Jonas está suspenso.

Santa Cruz

Sem desfalques confirmados.

Quando é?