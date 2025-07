Retrô x CSA: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (14), na Arena Pernambuco; confira a transmissão e outras informações do jogo

Retrô e CSA se enfrentam nesta segunda-feira (14), às 19h30 (de Brasília), na Arena Pernambuco, em Recife, pela 12ª rodada da Série C 2025. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do SportyNet+ no streaming

Como assistir Retrô x CSA online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Na lanterna da Série C, com apenas oito pontos conquistados, o Retrô entra em campo pressionado pela vitória após quatro derrotas e dois empates nos últimos seis jogos disputados na temporada.

Mais artigos abaixo

Por outro lado, o CSA está na briga pela classificação para a segunda fase. Em oitavo lugar, com 16 pontos, o time alagoano vem de derrotas para o Caxias por 3 a 2 e o Guarani por 1 a 0 na Série C.

Retrô: Darley; Sávio, Robson, Rayan, Fabinho; Diego, Richard, Eduardo; Mile, João Lucas, Vagner Love .

CSA: Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Luiz Gustavo, Betão e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola, Silas (Baianinho) e Luciano Naninho; Guilherme Cachoeira e Igor Bahia.

Desfalques

Retrô

Sem desfalques confirmados.

CSA

Brayann, Tiago Marques e Islan estão lesionados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 14 de julho de 2025

segunda-feira, 14 de julho de 2025 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Arena Pernambuco - Recife, PE

Retrospecto recente

Classificação

Links úteis