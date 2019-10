Retornando, Pablo tem tudo para resolver ataque do São Paulo de Fernando Diniz

Atacante é o artilheiro do Tricolor no ano e, mesmo com menos jogos no Brasileirão, possui média melhor que Pato

Se recuperando de um estiramento na coxa direita sofrida no início de outubro, Pablo desfalcará o no clássico contra o , nesta quarta-feira (30), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. E Fernando Diniz deve estar ansioso para poder contar com o camisa 9.

Isso porque Pablo, mesmo passando boa parte da temporada se recuperando de lesões, é o artilheiro do São Paulo no ano, com sete gols. E se tem algo que o Tricolor peca nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, é a pontaria.

(Foto: Miguel Schincariol/Getty Images)

Alexandre Pato, por exemplo, disputou 18 jogos até o momento na competição e fez cinco gols, o que corresponde a um aproveitamento de 0,28% de aproveitamento. O atacante concluiu 39 vezes, sendo que delas, 16 foram na diração do gol e seis foram chances claras. No entanto, em apenas duas terminou nas redes - fator que tem irritado os torcedores são-paulinos.



(Foto: Bruna Prado/Getty Images)

Já Pablo, nos sete jogos que esteve em campo pelo Brasileirão e marcou três gols, correspondendo a 0,43% de aproveitamento. Ele arrematou 14 vezes, sendo que quatro delas foram na direção do gol, com duas chances reais e finalizadas com precisão pelo camisa 9.

Por enquanto, Pablo segue realizando fortalecimento na academia e complementa a parte física no gramado. No entanto, ainda não está liberado para treinar junto ao restante do elenco. Mas é fato que o retorno do atacante poderá contribuir, e muito, para a reta final do Tricolor no Brasileirão.